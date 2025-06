Llega la incertidumbre al sector fintech

El sector fintech en México atraviesa un periodo de incertidumbre, motivado por diversas preocupaciones: desde el ingreso de capital extranjero con intereses dominantes hasta la caída o salida de actores relevantes del ecosistema, así lo expresaron actores del sector durante la conferencia de la presentación del evento “Open Finance 2050”.

“Existen muchísimas fintech y bancos que no han funcionado. Algunos ofrecían un buen producto, pero al no saber monetizarlo correctamente ni hacerlo rentable, simplemente siguieron operando hasta quedarse sin recursos. No eran modelos viables. No se puede vivir únicamente de fondos de inversión o de sueños; tarde o temprano, los modelos deben volverse sostenibles”, advirtió Fernando Javier Ibarra Covarrubias, cofundador de la fintech Peibo, que solicitó licencia de banco el año pasado.

Otro de los episodios más representativos de esta tensión es el caso de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) CAME. Su incumplimiento de obligaciones ha generado desconfianza entre los usuarios y ha puesto en la discusión la eficacia de los mecanismos de supervisión y control dentro del sector Sofipo.

“Los bancos operan bajo modelos estrictamente supervisados, con reservas de capital e índices de capitalización bien definidos. Las Sofipos, en cambio, están sujetas a una regulación menos rigurosa. Esto no significa que los supervisores tengan la culpa, pero justamente en estos focos debemos comenzar a discutir: ¿cuáles son las reglas del juego? Debemos avanzar hacia un enfoque más prudencial”, añadió Ibarra.

En paralelo, la reciente salida de Bineo, el neobanco respaldado por Banorte, también incentivo dudas sobre el modelo digital en México.

“Como comunidad, enfrentamos grandes retos. Uno de los más importantes es precisamente el tema de la prudencia: necesitamos procesos financieros donde la honradez de los participantes no sea una variable opcional, sino un principio base”, subrayó Ibarra.

A pesar del panorama incierto, las fintech comienzan a adoptar estrategias más maduras aún enfocadas en la inclusión financiera, al tiempo que observan una notable resiliencia en el sistema financiero mexicano.

“El nearshoring fue una palabra de moda hace unos meses. Aunque ha dejado de estar en el centro de la conversación, sus efectos no han desaparecido. Si aterrizamos ese fenómeno al día a día del mexicano, todavía existen oportunidades muy relevantes. En primer lugar, sigue habiendo una enorme posibilidad de reflexionar sobre cómo incluir a una gran parte de la población en la economía formal”, señaló Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago.