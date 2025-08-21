Kapital Bank inyectará US100 millones a negocios adquiridos a Intercam

Kapital Bank dio a conocer que, tras el anuncio de la adquisición de activos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos, inyectará 100 millones de dólares al negocio, con lo que respaldará a los clientes y les permitirá tener más opciones de productos y servicios con innovación tecnológica y atención personalizada.

En un comunicado informó que, de igual forma, garantizará la continuidad del equipo de Intercam, reconociendo a sus colaboradores como un activo clave que será integrado en la nueva etapa.

“Kapital Bank inyectará 100 millones de dólares para fortalecer la operación de Intercam, dotarlo de mayor solidez financiera y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con clientes e inversionistas. Los clientes de Intercam podrán seguir utilizando sus productos y canales habituales, ahora con mayor eficiencia y una experiencia optimizada por la integración de tecnología, la automatización y la inteligencia operativa de Kapital”, puntualizó.

Detalló que en esta nueva etapa, la operación de productos y servicios se llevará a cabo con mayor soporte, agilidad, seguridad y atención personalizada, por lo que los usuarios dispondrán de la estructura operativa y tecnológica de Kapital Bank, lo que permitirá reactivar y modernizar la experiencia financiera con altos estándares de servicio.

Proceso de integración gradual

Kapital Bank expuso que ambas instituciones han acordado llevar a cabo un proceso de integración gradual, transparente y focalizado en las personas, con el objetivo de preservar la continuidad de las operaciones, fortalecer la confianza de sus clientes y maximizar el valor de la oferta de productos.

“Todas las transacciones de los clientes, así como sus inversiones y operaciones contratadas, contarán con el respaldo y la supervisión de las autoridades regulatorias mexicanas”, precisó.

Mencionó que con esta operación, fortalece su presencia en el sistema financiero mexicano y se consolida como el banco de las empresas del país.

Asimismo, recordó que es una institución plenamente regulada, que opera con estándares sólidos de cumplimiento, transparencia y estabilidad financiera.

“La adquisición de los activos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos, nos permitirá integrar capacidades complementarias, acelerar la innovación tecnológica y consolidar una oferta más robusta para nuestros clientes actuales y nuevos. Estamos orgullosos de haber intervenido para ayudar a adquirir estos activos en este momento crítico y mantenemos conversaciones con el departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, dijo René Saúl, cofundador y CEO de Kapital Bank.