Crédito bancario recuperó dinamismo en julio

Luego de cinco meses en los que venía presentando desaceleración, el crédito de la banca comercial al sector privado recuperó algo de dinamismo en julio pasado, lo que se reflejó en sus tres principales componentes.

De acuerdo con los Agregados Monetarios y Actividad Financiera publicados por el Banco de México (Banxico) el viernes, en julio el crédito bancario vigente registró un crecimiento real anual de 6.1%, superior al 5.2% de junio. Con ello, el saldo de la cartera total superó los 7.06 billones de pesos.

En enero del presente año, el crecimiento fue de 10.1%, pero a partir de ahí el ritmo comenzó a desacelerarse, por lo que en febrero el incremento fue de 9.7%, en marzo de 9.0%, en abril de 8.0%, en mayo de 7.3% y en junio de 5.2 por ciento. Sin embargo, en el séptimo mes del 2025, volvió a acelerarse.

Principal incremento, en consumo y empresas

La recuperación del dinamismo del crédito bancario se dio en sus tres principales segmentos: consumo, vivienda y empresas, siendo el primero el de mayor crecimiento.

Así, de acuerdo con la información del Banxico, la cartera de crédito al consumo creció 9.8% en su comparación real anual en julio, cuando en junio el crecimiento fue de 8.9 por ciento. El saldo de este portafolio se ubicó en más de 1.77 billones de pesos.

Al interior de la cartera de consumo, el segmento de tarjetas de crédito mostró un alza en el periodo de 8.6%, el de nómina de 4.2% y los préstamos personales se incrementaron 9.7 por ciento.

En tanto, los créditos destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero, aumentaron 18.7 por ciento. Dentro de este segmento, el crédito automotriz, que es su principal impulsor, creció 19.9% en julio.

Por otra parte, la información del banco central precisa que la cartera de vivienda tuvo un crecimiento de 2.2% en julio en su comparación anual, cuando en junio fue de 1.5 por ciento. Así, el saldo de este portafolio rebasó 1.45 billones de pesos.

Mientras que el destinado a empresas y personas físicas con actividad empresarial, registró un saldo de más de 3.68 billones de pesos, lo que representó un crecimiento real anual de 6.5%, cuando en junio el alza fue de 5.5 por ciento.

Esperan cierre de año con crecimiento

La Asociación de Bancos de México (ABM) espera que, pese al entorno de desaceleración económica que se vive, el crédito al sector privado mantenga su crecimiento en lo que resta del año.

Las estimaciones del gremio son que la economía crezca 0.2% al cierre del 2025, y que el crédito de la banca al sector privado lo haga en 4.6% en su comparación real anual y 8.8% nominal.

“Lo que estamos viendo es una muy buena noticia de que el crédito sigue creciendo, y esperamos que en el 2025 podamos crecer aproximadamente, en términos nominales, a 8.8 por ciento”, refirió la semana pasada Emilio Romano, presidente de la ABM.

