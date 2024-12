CNBV perfila revocación de sofipo Auxi

Tras 15 meses de incumplir con el nivel de capitalización requerido, la sociedad financiera popular (sofipo) Auxi ha sido notificada de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió revocar su licencia, misma que le fue otorgada en julio del 2007.

De acuerdo con el oficio P243/2024 emitido por la autoridad, del cual tiene copia este medio, el pasado 16 de diciembre la autoridad notificó a la entidad de su revocación, que se habría decidido en la pasada Junta de Gobierno del organismo, que se celebró hace algunos días.

“Se dicta la presente resolución al procedimiento administrativo de revocación de la autorización para continuar operando como Sociedad Financiera Popular, que en su momento le fue otorgada a la sociedad denominada FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.”, se puede leer en el documento expedido por la dirección general Contenciosa de la vicepresidencia Jurídica de la CNBV.

Desde hace meses, Auxi atraviesa un problema de incumplimiento de los niveles de capitalización requeridos, que para las sofipos debe ser mayor a 130%; en caso de no cumplirlo, las entidades tienen que realizar diversas acciones para no caer en un riesgo de revocación de su licencia. Sin embargo, Auxi no pudo revertir su situación y a septiembre pasado, su nivel de capitalización era de -152,768 por ciento. Una vez publicado el oficio de revocación de la sociedad en el Diario Oficial de la Federación, el sector de las sofipos se compondría por 35 entidades en operación.

El due diligence falló

Desde hace algunos años, Fernando Pozo Crespo, de origen ecuatoriano y expresidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, llegó a México con la finalidad de incursionar en los servicios financieros, por lo que estuvo en busca de adquirir una sociedad que le permitiera concretar dicha intención.

Luego de distintas pláticas con los reguladores de la CNBV de ese entonces, el banquero pudo adquirir a la sofipo Auxi, la cual fue fundada por Richard Isidoro Elias Pessah, Carlos Rabinovitz Fainshtein y Salvador Litchi Rovero, fundador del grupo empresarial NICE.

La intención de Pozo Crespo era poder operar de forma inmediata la sociedad; sin embargo, no contaba con que tendría obstáculos para ellos, como trámites pendientes ante el Servicio de Administración Tributaria.

La revocación de Auxi sería la quinta dentro del sector sofipos durante el mandato de Jesús de la Fuente Rodríguez al frente de la CNBV y la primera del reciente nombrado vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares del organismo, Eugenio Laris González.

Hasta septiembre, Auxi contaba con 7,742 clientes, activos por 43 millones de pesos y un saldo en captación por 75 millones 480,000 pesos. Los ahorradores de esta entidad están protegidos hasta por 25,000 Udis, o 208,000 pesos.