BBVA refuerza presencia en Houston

Como parte de su proceso de crecimiento en Estados Unidos, el español BBVA informó la apertura de una oficina de última generación en Houston, Texas.

Ahí, detalló, busca acelerar la expansión en Estados Unidos de su banca corporativa y de inversión (CIB); la gestión de grandes patrimonios, y el refuerzo del apoyo a los clientes de BBVA México.

De igual forma, ayudará a los clientes a avanzar en sus estrategias de descarbonización.

Punto estratégico

La institución detalló que Texas lidera las exportaciones de Estados Unidos, y Houston es la primera metrópoli exportadora del país, lo que subraya su importancia como puerta de entrada para el comercio internacional.

Al respecto, agregó que con México como principal socio comercial de Estados Unidos, y BBVA como entidad líder en el país azteca, la agencia del banco en Houston lleva más de 20 años apoyando los negocios transfronterizos.

“Esta capacidad se ha reforzado ahora con un equipo dedicado a ayudar a las empresas estadounidenses a expandirse en México, y aprovechar el creciente impulso en torno al nearshoring y las cadenas de suministro integradas de América del Norte”, subrayó.

BBVA destacó que la ciudad también es destino para los mexicanos de elevado patrimonio, lo que la convierte en un punto de expansión natural para BBVA Global Wealth Advisors, que ahora ofrece servicios de asesoramiento de inversión en Houston para clientes no estadounidenses y estadounidenses, provenientes en su mayoría de BBVA México.

Asesoramiento especializado

El banco de origen español añadió que la nueva sede alberga un “hub” de cleantech (tecnologías limpias) y energía, que ofrece servicios de asesoramiento especializado para ayudar a los clientes a avanzar en sus estrategias de descarbonización.

Y es que, expuso, Houston, conocida como la capital mundial de la transición energética, alberga a cerca de 5,000 empresas del sector, y es una ubicación clave para el equipo de asesoramiento en sostenibilidad y bajas emisiones de carbono de BBVA.

“Desde allí, BBVA también desarrolla un centro de experiencia centrado en nuevas tecnologías limpias, aprovechando el liderazgo de Texas en energías renovables e iniciativas innovadoras en cleantech. BBVA aporta a Houston su experiencia para asesorar y financiar proyectos energéticos a lo largo de todo su ciclo de vida”, expuso.

Mencionó que esta nueva oficina de Houston trabajará junto con los equipos de financiamiento de innovación en tecnologías limpias que operan en Nueva York, Londres y Madrid.