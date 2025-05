“Banorte no renuncia a crecer, a pesar de una desaceleración”

“La economía de un país es como un electrocardiograma. Ahora nos está tocando la parte donde va un poco hacia abajo, pero ya irá hacia arriba. He visto eso mil veces, pero no nos espanta”, dice categórico Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte (GFB) al referirse al momento económico que vive el país.

Hace énfasis que durante el primer trimestre del año reportaron un crecimiento de 13% en sus utilidades, pero afirma que en el banco tienen mucho espacio para crecer. “No renunciamos a que vamos a crecer 10%, pese a que se viene una desaceleración”.

En entrevista, el directivo dijo que en Banorte son “optimistas documentados” y, con 10 años al frente del banco, le ha tocado ver momentos difíciles, como el que se vive ahora con la imposición de aranceles del gobierno de Donald Trump, “que es la parte donde el electrocardiograma va abajo, pero estos momentos suelen pasar”.

Bineo les enseñó a atender a la banca joven

Sobre la posible venta de Bineo, su banco digital, aclara que aún no se ha tomado la decisión, “pero si llegamos a venderlo, ellos (nos nuevos dueños) tendrán que pensar a quién le quieren prestar”.

En este punto afirma que en los últimos años se atendió a la gente joven a través de Bineo, y aclara que lo que estaría a la venta son los activos físicos, pero Banorte se queda con la experiencia de estos cinco años, principalmente la atención a la banca joven, pero ahora desde la aplicación de Banorte, que es una de las más completas.

Reinvierten 13% de sus ventas

Cuestionado sobre los planes de inversión en el corto plazo, dice que en GFB reinvierten 13% de las ventas, pero no da una cifra. “Te puedo decir que son cientos de millones de dólares, pero demostrarlo no es tan fácil, por eso todo mundo te puede engañar con que algún gasto es inversión, cuando no lo es”.

Sostiene que en el banco seguirán invirtiendo en talento, en recursos materiales, en recursos humanos y en tecnología.

Compraron 100% de RappiCard

Durante la plática, Marcos Ramírez explicó que el banco transita por una gran autopista que se divide en tres carreteras, que son Banorte, Bineo y la asociación con RappiCard.

“La asociación que hicimos con Rappi la estamos cambiando, les compramos 100% de RappiCard, pero no nos estamos casando con ellos o pensando en que nos traigan más clientes –que sí es un objetivo- , ahora esos clientes que ya tenemos los vamos a hacer multiproducto, les vamos a vender otros productos financieros como seguros o Afores”.