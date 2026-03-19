Aprueban moneda de oro de Donald Trump para el 250 aniversario de Estados Unidos

Una comisión dio luz verde el jueves a la iconografía de una moneda de oro conmemorativa con la figura del presidente Donald Trump, que será acuñada con motivo del 250º aniversario de Estados Unidos.

El Tesoro estadounidense confirmó a la AFP el voto favorable de la Comisión de Bellas Artes, cuyos miembros fueron nombrados por el mandatario.

La moneda tendrá en el anverso la imagen del presidente de pie y con los puños cerrados sobre un escritorio. En el reverso, la moneda de colección mostrará a un águila, símbolo de Estados Unidos.

No se conoce el precio de venta de la pieza coleccionable, pero la Casa de la Moneda de Estados Unidos vende objetos similares por más de 1,000 dólares.

"No hay un retrato más emblemático para el frente de esas monedas que el de nuestro presidente Donald Trump", dijo el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, en una declaración enviada a la AFP.

Moneda conmemorativa del 25 aniversario de la Casa de la Moneda de EU con la imagen del presidente estadounidense Donald Trumpvia REUTERS

Indicó que otras dos piezas, una de un dólar y otra de una onza de oro (unos 31 gramos), también son consideradas.

A finales de febrero, el Comité Asesor de Acuñación Ciudadana (CCAC, en inglés), otro comité encargado de emitir un dictamen consultivo sobre proyectos de nuevas monedas, se negó a discutir la pieza con la imagen de Trump.

"Solo aquellas naciones gobernadas por reyes o dictadores exhiben la imagen de su gobernante en funciones en las monedas", dijo en ese momento Donald Scarinci, miembro del CCAC.

"Ningún país en el mundo ha hecho acuñar monedas con la imagen de un dirigente elegido democráticamente durante su mandato", agregó.

Consultado por la AFP, el Departamento del Tesoro no respondió de inmediato.