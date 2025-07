ABM: prórroga del Tesoro a CIBanco e Intercam, buena noticia; no se han registrado "corridas financieras"

La prórroga que este miércoles dio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIBanco e Intercam (además de Vector Casa de Bolsa) para que entren en vigor las órdenes que les restringen ciertas transferencias por señalamientos de presunto lavado de dinero, es una buena noticia para ambas entidades, ya que permitirá, principalmente, hacer una buena transición del negocio fiduciario, consideró la Asociación de Bancos de México (ABM), misma que aseguró que, en estas dos semanas, no ha habido “corridas financieras” por estos casos.

“La extensión de 45 días hay que verla como una buena noticia, especialmente de cara a la transición del negocio fiduciario y que eso permita que sea mucho más ordenada”, dijo Tomás Erhenberg, vicepresidente de la asociación.

En conferencia de prensa con motivo de la reunión del comité de asociados, Emilio Romano, presidente de la ABM, aseguró que, a dos semanas de las acusaciones y la intervención de CIBanco e Intercam por parte del regulador local, no ha habido una “corrida financiera”.

“Se trata de dos entidades bancarias que representan menos del 2% del sistema bancario mexicano. El sistema bancario mexicano es un sistema muy sólido, de hecho ya llevamos casi dos semanas desde que se dictó esta orden (de parte del Departamento del Tesoro), y no hemos visto ninguna corrida, no ha habido alguna disrupción importante en el sistema bancario mexicano”, dijo.

El banquero destacó que sí ha habido un reacomodo razonable y esperado, pero insistió que se trata de dos instituciones muy pequeñas que representan una parte menor del sistema bancario.

“Con las calificadoras tampoco esperamos que haya un cambio importante, esto lo único que hace es redoblar y reforzar la intención que tiene la banca mexicana de cumplir en todo contexto y en todo momento con los mejores estándares de resiliencia y de cumplimiento en materia de específicamente lavado de dinero”, apuntó.

Romano agregó que dicha extensión, en la que la ABM participó para solicitarla, da tiempo suficiente, de aquí al 4 de septiembre, para poder establecer los nuevos mecanismos de operación para que las empresas que requieran operar con Estados Unidos, lo hagan a través de los otros bancos que están perfectamente habilitados y no tienen restricción alguna, e incluso resolver el tema fiduciario.

Agregó que esta prórroga habla muy bien de la relación que hay con Estados Unidos, la cual, dijo, es muy fluida.

Señalamientos son sólo para estos dos bancos

El presidente de la ABM puntualizó que, de acuerdo con conversaciones con las autoridades de ambos países, esta investigación es en concreto con estas dos entidades bancarias y la casa de bolsa, y por lo tanto no hay una investigación hacia otras instituciones.

“Tras los señalamientos, las autoridades estadounidenses y las autoridades mexicanas tomaron medidas en un carácter de una intervención precautoria, es una intervención que por primera vez creo, no se debe a un tema de solvencia ni un tema de liquidez de ambos bancos. Eso es muy importante, no hay un tema de solvencia, no hay un tema de liquidez, es un tema de precaución para que estos bancos sigan operando de manera ordenada”, dijo.

Se redoblan esfuerzos

El presidente de la ABM resaltó que, pese a la situación, la banca cumple con los más altos estándares regulatorios en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), pero que este tipo de situaciones los hacen redoblar esfuerzos.

En este sentido, expresó que la banca no tiene “miedo” de que puedan surgir otros casos similares en alguna otra institución bancaria en México, sobre todo en las más grandes.

“No tenemos miedo, al contrario, tenemos una misión renovada de seguir administrando, de manera muy profesional y muy madura, los riesgos para que estos eventos no se den en el futuro”, puntualizó.

En tanto Manuel Romo, vicepresidente de la ABM añadió: “hablando de bancos grandes, yo creo que es un renovado dinamismo, esto no es estático, el cumplimiento no es estático, no es una revisión y sigues haciendo lo mismo esperando la siguiente revisión, los riesgos se mueven”.