El anuncio de Citigroup de su salida de los negocios de banca de consumo y empresarial en México incluye la venta de la cartera de Afore Citibanamex, que actualmente ostenta el tercer lugar en activos y el segundo en número de cuentas en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Banco Azteca, Banorte, Inbursa, Itaú Unibanco, Scotiabank y Santander son los interesados en comprar la marca de Banamex, según un análisis de Credit Suisse, en una operación que Bank Of America estima entre 12,000 y 15,500 millones de dólares.

Al hacer el anuncio, directivos de Citibanamex dijeron que la venta es por la licencia, la marca, la operación de sucursales, lo que tiene que ver con tarjetas, negocio de nómina, cartera hipotecaria, crédito familiar y empresarial, la parte patrimonial, la afore, la aseguradora, y hasta las fundaciones y el patrimonio cultural que tiene.

Al respecto, Carlos Ramírez Fuentes, consultor político y económico de Integralia y ex presidente de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), dijo que “la venta es una decisión de negocios, por ello Citigroup está considerando que la mejor forma es poner a la venta todo junto (...) Pero, si la demanda no llega tendrían que reconsiderar, aunque no se hacen estos anuncios de gran envergadura si no se tienes bien identificado a tu posible comprador”.

Esto, luego de que afore Sura salió a levantar la mano para decir que estaría interesada en comprar la cartera de Afore Citibanamex.

Entre los otros contendientes por la tercera afore del mercado, HSBC, Scotiabank y Santander ya fueron participantes del SAR; sin embargo, se fusionaron con Principal, Profuturo y Sura, respectivamente, entre el 2008 y 2011.

Mientras que BBVA podría ser un nuevo participante, pero Credit Suisse ve como desafiante esta operación de compra ya que concentraría más de 30.2% del negocio bancario en México.

Banco Azteca, Banorte e Inbursa

Por su parte, Banco Azteca, Banorte e Inbursa ya tienen una participación en el negocio de las afores.

En la Ley del SAR, en su artículo 26, se establece que “con el propósito de mantener un adecuado balance y equilibrio en los sistemas de ahorro para el retiro, ninguna administradora podrá tener más de 20% de participación en el mercado”.

Sin embargo, la Consar podrá autorizar, con una previa opinión de su Comité Consultivo y de Vigilancia, un límite mayor a la concentración de mercado, siempre que esto no represente perjuicio a los intereses de los trabajadores, explica la ley.

En cuanto a participación del mercado de activos netos de las afores a noviembre, Citibanamex tenía 16.2%, Afore XXI Banorte administraba 21% y Afore Azteca 4%, según la Consar.

“Suponiendo que Banco Azteca o Banorte terminen comprando a Banamex, tendríamos al SAR con un jugador con una participación de mercado de encima de 30 por ciento. Es un escenario claramente indeseable porque habría un desequilibrio enorme en término de competencia económica”, dijo el ex presidente de la Consar.

La administradora en venta maneja 833,219 millones de pesos en el SAR. Ubicándose sólo por debajo de Afore XXI Banorte con 1.07 billones de pesos y Afore Profuturo con 835,627 millones de pesos.

Es decir, si Afore XXI Banorte se queda la afore de Citibanamex gestionaría cerca de 2 billones de pesos de un total de 5.1 billones de pesos.

“Gestionar una cartera de este tamaño te convierte en un jugador del sistema financiero muy importante y significativo. Por ello tiene una serie de ramificaciones en materia de competencia notables”, dijo Carlos Ramírez Fuentes.

En el caso de Inbursa, al cierre de noviembre del 2021 manejaba 154,580 millones de pesos y Afore Azteca administraba 204,603 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Consar.

La afore de Citibanamex, al mismo mes, administraba más de 9.6 millones de cuentas en el Sistema del Ahorro para el Retiro (incluyendo cuentas pendientes por asignar), con lo cual ocupaba la tercera plaza del mercado de los fondos de retiro. Esto significa 14% del número de cuentas, de acuerdo con la Consar.

Mientras tanto, afore Azteca administraba 16 millones de cuentas, Afore XXI Banorte 8.2 millones y Afore Inbursa 1.2 millones.

El consultor de Integralia consideró que esta operación podría acelerar la salida del mercado de afores más pequeñas con lo cual habría una consolidación en el sector.

“El problema que veo es la alta concentración de un mercado porque tiene una serie de implicaciones indeseables para los consumidores. No es que no vaya a haber opciones de elegir una afore, el problema es la simetría entre un jugador y los demás”, comentó el ex funcionario.

Ahorro de los trabajadores no está en riesgo

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) dijo en su cuenta de twitter que la operación de venta anunciada el martes por Citibanamex no significa un riesgo para el ahorro de los trabajadores.

“Una vez que los activos de la afore sean transferidos a una nueva administradora, los clientes serán notificados formalmente”, enfatizó la Amafore.

Los números

En el periodo acumulado entre enero y octubre del 2021, Afore Citibanamex obtuvo 5,474 millones de pesos a través de comisiones. Mientras que durante todo el 2020 cobró a los trabajadores 6,676 millones de pesos por ese concepto.

Asimismo, la Consar detalló que a octubre la administradora obtuvo 2,356 millones de pesos de utilidad neta.

Antes de la entrada en vigor del tope máximo de 0.57% en el cobro en comisiones, Afore Citibanamex tenía una comisión de 0.80 por ciento. Al cierre de octubre de 2021, la afore destinó 2,710 millones de pesos a gastos.

