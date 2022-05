Luego de casi cinco años en el mercado, la firma de origen argentino Ualá ha develado parte de sus objetivos futuros y uno de ellos es llegar a 50 millones de personas en América Latina, indicó Mariana Franza, directora de Operaciones de la organización que actualmente opera en Argentina, México y Colombia.

Durante su participación en el evento Open Views 22, organizado por la firma Belvo, Franza comentó que actualmente Ualá atiende con distintos servicios a cerca de 4.5 millones de personas en los países donde tiene presencia; sin embargo, poco a poco este abanico en su oferta comienza a expandirse conforme se detectan necesidades de mercado que requieren ser cubiertas con servicios ágiles y por medio de la tecnología.

"No hacemos copy- paste. Lo que se hace en Argentina no es exactamente lo que se hace en Colombia o México, no quiere decir que no podamos capitalizar la experiencia en Argentina, pero no es copiar y pegar; cada país tiene regulaciones diferentes, costumbres diferentes, necesidades financieras diferentes dadas su macro y microeconomía, no todos los productos son trasladables de un país a otro", detalló Franza.

De acuerdo con la directiva de Ualá, en Argentina la firma comenzó con un solo producto, que era una tarjeta transaccional de débito para compras y pagos; sin embargo, con el paso del tiempo la empresa comenzó a ofrecer opciones de crédito e inversiones, además de habilitar su servicio de adquirencia para dar opciones de cobro a comercios.

"Recientemente, adquirimos una plataforma de comercio electrónico, se llama Empretienda, que agrupa a 120,000 comercios que pueden cobrar sus productos y servicios con links de pago de Ualá. Hemos crecido, por ahí del 2017 Ualá era alrededor de 12 personas, hoy tenemos 1,200 empleadas de 16 nacionalidades, de ocho países diferentes y 50% del personal somos mujeres", acotó la directiva.

En México, la firma llegó en septiembre del 2020 con una tarjeta de débito y una aplicación móvil para poder administrar los recursos; sin embargo, debido a que la empresa con la que tenía alianza, proveedora de servicios de fondos de pago electrónico, no pudo conseguir la licencia para operar al amparo de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o ley fintech, Ualá optó por adquirir un banco.

En noviembre del 2021, la firma anunció en México la compra del banco ABC Capital y a inicios de este año comenzó a ofrecer un producto de marca compartida que se basa en una tarjeta de débito física y digital.

De acuerdo con Franza, todavía se está a la espera de que el regulador en México, donde atiende a cerca de 350,000 usuarios, avale la compra de ABC Capital por parte de Ualá. "Hicimos una oferta de compra por un banco que nos va ayudar a proveer mayores y mejores servicios financieros a los mexicanos y mexicanas; estamos esperando a que los reguladores del país nos aprueben esta compra para seguir proveyendo nuevos servicios a través de este banco".

Asimismo, la firma llegó a Colombia a inicios de año y desde su arribó al país sudamericano, Ualá ha captado a cerca de 70,000 usuarios bajo su producto transaccional.

Franza resaltó que antes de llegar a un país, Ualá analiza distintas condiciones para decidir su arribo, tales como:

El contexto regulatorio, con el fin de qué tan abierto está el regulador y sus regulaciones en aceptar una compañía fintech y productos digitales.

El escenario macroeconómico del país.

La penetración de teléfonos inteligentes, así como el uso y disponibilidad de Internet.

"Son consideraciones que hemos tenido en México y Colombia, que son abiertos a recibir empresas fintech, son países que tienen gran penetración de smartphones, que están subancarizados y que necesitan de este tipo de productos para su desarrollo económico", destacó Franza.

Hace algunos meses, Ualá alcanzó una valoración de 2,450 millones de dólares, luego de una ronda de inversión serie D, liderada por SoftBank Latin America Fund y Tencen, por lo que logró el estatus de unicornio al tener un valor de más de 1,000 millones de dólares.

Potencial open banking

Franza comentó que las herramientas de banca abierta (open banking) prometen mucho para mejorar la inclusión financiera de la población en América Latina; sin embargo, es necesario que los reguladores entiendan este modelo, que funciona mediante la compartición de datos, con el fin de crear mejores productos y servicios financieros.

"El open banking permite que el usuario sea dueño de sus propios datos y que pueda decidir con quién quiere compartir esos datos y con quien no. Al hacer eso, ayuda a que las entidades financieras se conecten con otras entidades financieras, utilizando los datos que ellos permitieron, través de interfaces, o APIS, y entonces esa data puede fluir entre entidades financieras y no financieras justamente para poder proveer servicios diferentes a los usuarios", apuntó Franza.

La directiva de Ualá indicó que también este modelo beneficiará al unicornio argentino para consolidar su oferta de productos y servicios en la región. "La data es importante para la parte de open banking y nuestra misión es que sea un marco operativo que incentive la inclusión, que desburocratice y democratice el sistema financiero y que en definitiva reduzca los costos operativos de un sistema financiero".

