Ciberseguridad

Supuesta información confidencial de CIBanco está en poder de hackers

Operadores del ransomware REvil afirmaron contar con documentos sensibles del banco mexicano CIBanco, el cual afirmó que el ciberataque no tuvo éxito por lo que no se comprometió información de clientes, empleados o de la institución. “Todo indica que no accedieron a nuestros servidores”, dijo un ejecutivo del banco.