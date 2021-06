Según cifras de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar), en México existen 50 millones 144,957 personas con una cuenta de ahorro para el retiro.

“Las 50 millones de cuentas registradas es un número relevante porque mucho mexicanos ya tienen su cuenta individual y tienen una relación con el sistema financiero, pero el número relevante son las cuentas activas y lamentablemente se está atorado en los 20 millones de cuentas activas”, dijo Carlos Ramírez, ex presidente de la Consar.

El ex titular del órgano regulador mencionó en entrevista que si bien la pandemia ha perjudicado el entorno laboral mexicano, hay otros factores que también se involucran y por lo tanto, si hubiese un crecimiento laboral normal se estaría generando 850,000 cuentas por año.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de la Consar las cuentas inactivas que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son superiores a las cuentas activas. De hecho sólo en Afore Citibanamex (59.13%) e Invercap (65.43%) predominan las cuentas activas.

“El universo laboral IMSS venía creciendo a 800,000 nuevas cuentas registradas al año, sin embargo los últimos 30 meses se ha estancado y es un gran pendiente”, comentó.

En el caso de las cuentas inactivas que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) las 10 afores tienen un balance positivo y el porcentaje de cuentas activas es mayor que las cuentas inactivas.

Además, se le suman las cuentas sin registro, en éstas se encuentran las de más de 18 millones de mexicanos que cumplen con la edad de retiro y desconocen que tiene un cuenta.

Por su parte, Ricardo Velázquez, socio director de Asesores Patrimoniales, comentó que aproximadamente 40% de la población ya tiene un cuenta afore, sin embargo sólo 10% tiene la cuenta activa ya sea porque están empezando su vida laboral o porque trabajaron en el sector formal y ya no regresaron.

“De la población, 30% ya no aporta a su afore porque ya no trabaja en el sector formal, entonces, bueno fuera que el exhorto y las iniciativas sean a favor de que la gente ahorrara, estuviera o no, en el mercado formal”, comentó en entrevista.

En abril la Población Económicamente Activa fue de 57.5 millones de personas.

