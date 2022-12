Sí comercios ofrecen un valor agregado, pueden crecer; cashback es el diferenciador: Reworth

En un entorno complicado, con alzas en las tasas de interés y períodos de inflación elevada, los comercios pueden sufrir la coyuntura; sin embargo, sí ofrecen un valor agregado, el crecimiento puede llegar a pesar de la incertidumbre y ese extra puede ser un esquema de recompensas (cashback), de acuerdo con la startup Reworth.

En entrevista, Raphael Kappeler, director general y cofundador de Reworth, indicó que los esquemas cashback pueden dar mejores resultados en materia de fidelidad de los clientes, respecto a otros modelos de marketing, por lo que los inversionistas de esta startup han confiado en su modelo de recompensas para comercios e instituciones financieras al grado de ampliar su ronda de capital semilla por 3.8 millones de dólares, que se suman a los 2.8 millones de dólares levantados en una primera etapa.

"Los inversionistas en Estados Unidos, locales y muchos nuevos, conocen los problemas que enfrentamos y piensen que nuestra solución es muy innovadora que puede funcionar", declaró Kappeler al detallar el modelo de Reworth, mediante el cual simplifica la forma en que los bancos y comercios interactúan con sus clientes por medio del cashback.

En este modelo, Reworth ofrece su infraestructura de interfaces de programación de aplicaciones (APIS, por sus siglas en inglés) donde conecta a bancos con comercios, los cuales ofrecen como recompensa un porcentaje de la compra al cliente y ese monto se transacciona por medio de las instituciones financieras, lo cual ayuda a generar información personalizada que contribuye a crear productos más adecuados al usuario.

"Creamos más valor con los consumidores, simplificamos cómo la gente recibe su cashback y en un instante tienes un mensaje de su banco que le dice que ya tiene 100 pesos en su cuenta y están viendo un sentido bueno en el momento del pago; por otro lado, ayudamos a los comercios o bancos a incrementar la venta, la personalización, podemos mejorar el negocio en general", destacó Kappeler.

En la más reciente ampliación de su ronda de capital semilla, la startup tuvo la participación del fundador de Tinder, Justin Mateen; Sergio Furio de Creditas, Daniel Vogel de Bitso, Alfonso de los Ríos de Nowports y Ricardo Weder de Justo y Magma Fund.

Kappeler apuntó que la participación de estos inversionistas demuestra la confianza que se tiene en el modelo de Reworth, no sólo para ampliar sus operaciones en todo México, sino también en otros países de América Latina e incluso de Europa.

"México es un país muy grande, hoy en día estamos muy enfocados con nuestros socios a la Ciudad de México, Monterrey y Puebla, pero México son 100 millones de personas más que necesitamos cubrir y también para ver cómo podemos exportar nuestra solución al resto de América Latina y eventualmente a Europa", acotó el directivo de Reworth.

Entender a los comercios

Hace algunas semanas, al anunciar su ampliación de su ronda semilla de capital, Reworth también informó que había entrado al Rise Growth Academy de Barclays, que es uno de los programas de aceleración de startups de tecnología financiera más importantes en el mundo y que desde su creación, en el 2015, ha ayudado a las empresas a recaudar cerca de 55 millones de dólares,

Para Kappeler, este paso es un avance hacia la consolidación de la startup en el negocio financiero de México y de América Latina; sin embargo, antes, la firma debe de tener un mejor entendimiento de cómo funcionan los negocios en México, para reforzar su oferta de valor.

"Tenemos un modelo de innovación, necesitamos experimentar un montón de cosas, cómo funcionan los precios, cómo se pueden mejorar los procesos del comercio, cómo pueden mejorar el flujo de dinero entre bancos y comercios, cómo puedes motivar el equipo para dar esta extra", declaró Kappeler.

Si bien, el objetivo de Reworth es ampliar la base de clientes, entre instituciones financieras y comercios, su operación comienza a crecer porque se empieza a masificar el modelo de cashback.

"Actualmente, los sistemas de lealtad solo funcionan para una o dos clases de compradores, pero el resto no tiene acceso a ellos porque no tienen las tarjetas de crédito, o no tienen de débito. Con un cashbak de 10% en una tarjeta de débito o de crédito, la gente puede incrementar su sueldo real casi 10% y toda la gente que usa efectivo actual, puede usar tarjeta de débito", acotó Kappeler.

Para el directivo de Reworth, el esquema de cashback permite al comercio duplicar hasta por dos veces la inversión realizada para este modelo. "Si tenemos altas tasas de inflación y hay menos consumo, podemos ayudar a la gente para mejorar el estilo de vida".