Daniel Becker, presidente de la ABM.

La Asociación de Bancos de México (ABM) considera a las fintech como un complemento y no sustituto, y por lo tanto ve oportunidades de trabajar de manera conjunta. Sin embargo, insiste en que debe haber una regulación pareja para todos aquellos jugadores que quieran entrar al terreno de la banca, dado que este segmento, derivado de las diferentes crisis que ha padecido el país, hoy cumple con reglas muy estrictas que lo han mantenido sólido, incluso después de la pandemia de Covid-19.

Daniel Becker Feldman, presidente del organismo, plantea incluso que, en lugar de subir la barra de la regulación a las fintech, podría bajársele a la banca, pero hace énfasis en que ello, sin poner en riesgo al sistema.

“Todo mundo pide que las fintech tengan la misma regulación que la banca; que les suban los estándares de regulación. Yo pensaría ¿por qué no en lugar de subirle la barra a todas las fintech, por qué no mejor le bajas la barra a los bancos en la medida en que no generemos un tema de preocupación para los ahorradores y para el sistema en su conjunto?” explica.

Agrega: “podemos encontrar equilibrios. Creo que hay muchas fórmulas, hay cosas intermedias. Hemos conversado con los reguladores para pedirles explorar la posibilidad de que para algunos sectores de la población, bajar la barra de la supervisión. No bajar los modelos de riesgo y que la banca tome riesgos innecesarios, no, pero explorar cómo podemos encontrar avenidas donde la banca pueda ser más eficiente y más eficaz, sobre todo en un tema de inclusión financiera”.

En entrevista, aclara que no es que la banca no quiera competencia o que haya más jugadores, pero destaca que después de la crisis del 2008, los modelos de riesgo se les han robustecido.

“Por lo tanto, pensamos que tanto las bigtech como las empresas que están en el mundo de las fintech, de tecnología financiera, estén regulados, como un elemento no de competencia, que nos parece importante que haya una regulación pareja, sino para protección de los usuarios”, subraya.

Puntualiza que justo esa regulación robusta le ha dado fortaleza a la banca después de la crisis de la pandemia, y hoy está preparada con mejores elementos y colchones de capital.

“Y creo que en ese sentido, también habría que estar con todos los participantes del sistema financiero, porque al final una de las responsabilidades que tenemos es cuidar el ahorro de la sociedad en su conjunto. Nos parece que ahí sería fundamental tener una regulación equitativa, pareja para todos los participantes que quieran entrar al espacio de la banca”, sostuvo Becker.

Interesante ver cómo transitan

El Presidente de los banqueros recuerda que, hasta antes de ser autorizadas –las fintech que ya lo han conseguido y están en las categorías de medios de pago y fondeo colectivo–, operaban al amparo del octavo transitorio de la Ley Fintech, por lo que será interesante ver ahora cómo empiezan a transitar al mundo regulado.

Pero además, recuerda que ya hay algunas fintech que se han incorporado al sector bancario tras haber adquirido instituciones de este tipo.

“Ya también las fintech están incursionando al terreno bancario, lo cual automáticamente las pone ya en una posición de regulación igual a la nuestra. Entonces creo que es interesante explorar hacia adelante, ver cómo funciona y cómo evoluciona el mundo de las fintech, ya montadas en licencias bancarias; con toda la regulación de la banca y con toda la regulación de Basilea III”.

“Hicimos un análisis y se lo presentamos a la autoridad”

Desde el año pasado, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que había trabajado un documento que presentaría a la autoridad financiera, en el que justamente se abordaba la necesidad de que haya una regulación pareja para las fintech que realicen las mismas actividades de la banca.

Julio Carranza, vicepresidente de la ABM, explica que dicho análisis ya se entregó a la autoridad hace algunas semanas, y se encuentra en revisión.

“La ABM hizo un análisis y se lo presentamos hace algunas semanas a la autoridad; la autoridad lo está analizando y está viendo desde su punto de vista qué procede para poder poner este piso cada vez más parejo, para que haya una mayor competencia”, dice Carranza.

En entrevista, destaca que este es uno de los temas que el gremio bancario tiene en la agenda regulatoria con las autoridades financieras.

“Levantamos la mano el año pasado, porque lo que nosotros decimos es que en la banca estamos muy acostumbrados a la competencia, estamos siempre con muchas ganas de que el cliente tenga precisamente diversas y un número mayor cada vez de opciones. Estamos acostumbrados a ello y somos parte de ello”, refiere.

No obstante, el directivo precisa que cuando se habla de la banca sólo se habla de los bancos más grandes, cuando en realidad hay 50 instituciones operando, muchas de las cuales son pequeñas y son las que compiten directamente con las fintech.

“Pensamos que hay todavía un trabajo pendiente de hacer, de tener muy claramente que el piso esté parejo para que realmente las instituciones puedan competir con las fintech, de una manera muy clara”, enfatiza.

El vicepresidente de la ABM puntualiza que no es tirar todo a la basura, sino afinar y hacer que las reglas estén adecuadas hacia los dos lados.

“Hay reglas que no aplican a las fintech precisamente porque han venido trabajando al amparo, y es sólo un ejemplo, del octavo transitorio, con el cual no les aplican las reglas, porque precisamente es un artículo transitorio, pero de esto ya pasaron más de tres años ”.

eduardo.juarez@eleconomista.mx