La posible reforma en pensiones que realice el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe garantizar más transparencia a los trabajadores sobre las inversiones que realiza su administradora de fondos para el retiro (afore), indicó Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“Se requiere de mayor transparencia porque las personas no saben en qué están invertidos sus ahorros. Un gran paso, independientemente de que se haga o no esta reforma, es que las personas tengan claro en qué y cómo va a invertir su afore el ahorro de su retiro”, dijo en entrevista.

Mencionó que, incluso antes de que en la reforma se considere subir las aportaciones de 6.5% o revisar las comisiones, es necesario que se genere más confianza del trabajador con su afore.

“Ha habido malestares de algunos miembros cuando nos enteramos del manejo de estas inversiones, como fue el caso del aeropuerto. La gente no confía. Entonces, si queremos generar un clima de confianza y con esto incrementar el ahorro, ésa es una de las medidas que se deben considerar aun antes de ver los esquemas de una mayor aportación patronal o del trabajador”.

Otros casos que han generado incertidumbre sobre las afores fueron las inversiones que realizó Pensionissste en la constructora ICA, cuando se encontraba en una posible quiebra, y los recursos que invirtieron Sura y Citibanamex en la empresa Oro Negro, la cual también está en una situación financiera vulnerable ante el impago de Petróleos Mexicanos.

Di Costanzo Armenta expuso que, con mayor información sobre las inversiones que realizan las afores, el trabajador podría tomar mejores decisiones con respecto a la afore con la que le gustaría tener parte de su patrimonio en el futuro. “Sería fundamental para evaluar en qué afore quiere estar porque dependiendo de en qué están invirtiendo, quizá pueda tomar una mejor decisión”.

Hay información en la Consar

Juan Manuel Valle, director general de XXI Banorte, la afore que más cuentas de trabajadores administra, comentó que actualmente, si un trabajador está interesado en conocer las inversiones que realiza su afore puede consultar la página de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“Puede ver con bastante detalle, lo que cada sociedad de inversión está invirtiendo, no sé qué más detalle se puede agregar o a cuántos trabajadores les interese. La pregunta es si hace sentido y para qué (tener más información)”.

Comenta que si hubiera un comparativo entre la información que recibe un trabajador mexicano de un estadounidense sobre las inversiones que realizan los fondos de pensiones y el impacto que genera, se consideraría el tema, pero no existe esa comparación.

“No sé de qué premisa surja este comentario (de la Condusef), no recuerdo haber leído un documento donde se haga referencia a la falta de transparencia, respecto de otros sistemas que estén provocando esto, es un tema relativo. Creo que hay mucha información disponible de cómo se invierte y nunca he tenido un cliente que me diga necesito esta información adicional”.

Suben reclamos de afores

El presidente de la Condusef comentó que para el cierre de este año es posible que los reclamos que registran de las afores sean mayores a los del 2017, pues de enero-agosto ya acumulaban más de 10,000 quejas. Detalló que el origen de estas reclamaciones es por solicitud de retiro no atendida y por solicitud de trámite no atendido.

Di Costanzo Armenta reconoció que si bien las afores ocupan el cuarto lugar en reclamaciones en los servicios financieros que se dan en el país, tienen una calificación de casi 8 en la atención en servicios que dan a sus clientes.

“Creemos que todavía hay mucho por hacer, por ejemplo, en materia de educación financiera hay un trecho importante porque la gente no ha considerado que la afore es parte de su riqueza. Todavía lo ve como un trámite y tienen cierto temor de que el gobierno le vaya a devolver su dinero”.

De acuerdo con información del Buró de Entidades Financieras, el año pasado las afores registraron 18,177 reclamaciones, las cuales representaron un monto de 2.5 millones de pesos. Las afores que más quejas recibieron fueron: XXI Banorte con 3,467 y Citibanamex con 3,312.