Pensiones solidarias, en la órbita de Colombia rumbo a reforma

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda de Colombia

En medio de la controversia por las declaraciones del director de Colpensiones en torno a usar el ahorra pensional para financiar obras de infraestructura, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que la reforma pensional que se discutirá en el primer semestre del próximo año debe cuidar el tema fiscal.

Además, el líder de la cartera agregó en entrevista con La FM que “no es función del director de Colpensiones anunciar qué se hace con los recursos de las pensiones en Colombia. La entidad debe dedicarse a recibir el dinero de las mesadas y repartirlo para garantizar la pensión de la vigencia”.

¿Qué quiso decir el presidente de Colpensiones y qué interpreta de la respuesta del presidente de la República?

El presidente ya aclaró que no es función del director de Colpensiones anunciar qué se hace con los recursos de las pensiones. Ese dinero se debe destinar exclusivamente para pagar pensiones. No tiene por qué entrometerse en cómo se utiliza el capital.

¿Nada cambia por ahora en las pensiones?

Este tema ya lo ha anunciado el Gobierno, pero habrá un apoyo para quienes no tienen pensión, siendo este un tema que vamos a trabajar en la mezcla del régimen de Colpensiones y los fondos privados.

¿Qué le gusta y qué cambiaría el Ministerio de Hacienda sobre el actual sistema?

Lo que no me gusta es que no existe un régimen regular para apoyar a las personas que no tienen acceso a la pensión, que son la mayoría en Colombia. Para esto debe haber un subsidio que se debe entender como régimen solidario y especialmente para la vejez, no necesariamente para la pensión.

Por otra parte, esa mezcla que se creó entre Colpensiones y los fondos privados tiene un elemento muy inconveniente ya que compiten y no son complementarios como sucede en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay la seguridad social, que es el equivalente a Colpensiones y hay aportes a un régimen de capitalización individual pero no compiten entre sí.

¿Está de acuerdo con que algunos cotizantes y sus pensiones pasen a Colpensiones?

Eso tenemos que verlo en las discusiones internas del Gobierno y en la concertación que está en curso y que se encuentra liderada por la ministra de Trabajo.

En el sistema pensional colombiano existen dos esquemas bajos los cuales puede cotizar: un Régimen de Prima Media (RPM) y un Régimen de Ahorro Individual (Rais). El RPM, Colpensiones, es el mecanismo mediante el cual los afiliados obtienen una pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes o sustitutiva según la ley. Este es un fondo común público, es decir que los ahorros que haga el beneficiario servirán para financiar a más personas que ya cumplieron la edad o semanas de cotización para adquirir la pensión.

Bajo este esquema, quienes están trabajando pagan impuestos que se entregan a los jubilados. Es decir, se reparte la recaudación de los trabajadores entre los jubilados.

Por otro lado, en el Rais el aportante financia su pensión con ahorros que realiza durante toda su vida, si se vincula a un fondo privado se podrá pensionar cuando consiga el dinero suficiente para obtener una mensualidad que le permita vivir, el capital dependerá del tiempo que lleve haciendo los abonos.