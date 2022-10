No hay piso parejo para competir con las fintech, señalan bancos

Entidades bancarias consideran que existe competencia injusta frente a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs). Las principales situaciones de desventaja se deben a disposiciones secundarias de la Ley Para Regular Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), plantearon representantes de la banca durante el foro “Sector financiero en México: retos y oportunidades”, organizado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Arcelia Olea Leyva, directora Jurídica en BanCoppel, señaló que faltan condiciones regulatorias para que exista un marco normativo parejo. “Aunque se trata de entidades diferentes, existen actividades en las que una regulación diferenciada pone en desventaja a la banca frente a las fintech.

Sabemos que tienen argumentos que justifican esta condición, sin embargo, es una situación que ha puesto a los bancos en desventaja competitiva porque estas empresas no están obligadas a cumplir con esas normas hasta en tanto no obtengan su autorización”, explicó.

Esto, en referencia a las entidades que operan al amparo de la octava disposición transitoria de la Ley Fintech, dicha norma dio autorización condicional a las fintech que ya realizaban actividades antes de la publicación de la norma, en el 2018, situación que ha jugado en contra de los bancos.

“Es clave que exista una simetría regulatoria, o piso disparejo. Somos entidades autorizadas y supervisadas de manera distinta, porque como bancos e ITFs funcionamos de manera diferente. También es verdad que hay ciertas operaciones que se ofrecen de igual manera; en esos casos no debiera existir una regulación diferenciada, desde nuestro punto de vista. En casos concretos, sería deseable que hubiera una simplificación en la regulación bancaria para crear verdaderas condiciones de competencia”, expuso Olea.

En diversas ocasiones el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, ha señalado que tomaría cartas en el asunto para verificar la situación de las entidades que operan al amparo de la octava disposición transitoria de la Ley Fintech.

El artículo octavo transitorio de la ley establece que “Dichas personas podrán continuar realizando tales actividades hasta en tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelva su solicitud”.

Además de lo anterior, Olea Leyva acusó que los corresponsales bancarios realizan prácticas poco transparentes en el cobro de comisiones

“Sucede que estas tiendas de conveniencia le cobran a estas empresas que están en proceso de regularización una comisión mucho menor de la que le cobran a los bancos. Lo que nos deja en una desventaja competitiva”, agregó.

Autoridad responde

Al respecto, Alfredo Navarrete Martínez, jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comentó que la regulación busca proteger a los usuarios del sistema financiero.

Respecto a la inclusión de las fintech al sistema financiero, se preguntó si era necesario aplicar la misma normativa para un banco, si estas entidades buscan realizar funciones “básicas”.

“Al recibir depósitos, enviar pagos, obtener un préstamo, les preguntaría si para (realizar) estas tres funciones básicas deben ser un banco (...), Y no, la verdad es que no es necesario para nada. Estamos evolucionando hacia una nueva configuración del sistema bancario en los próximos años”.

En su oportunidad José Luis Negrín Muñoz, director general de asuntos del sistema financiero del Banco de México, dijo que no está tan claro que no está el piso parejo entre los bancos y las fintech.“Una de las características importantes que tenemos con el ingreso de las fintech, es la banca abierta, a través de la cual distintas instituciones pueden intercambiar datos para ser “explotados” con la aprobación del cliente. Ahí existe un problema que todavía no está tan claramente resuelto y que puede resultar en un piso disparejo, en este momento es muy distinta la información con la que cuentan los nuevos jugadores y participantes tradicionales”, comentó.

“No hay nada que podamos decir”

Inbursa no aclara postura ante venta de Banamex

Luego de que Grupo Financiero Banorte se retirara de la puja por Banamex, dejó como únicos interesados a Inbursa de Carlos Slim, Mifel de Daniel Becker, quien es presidente de la Asociación de Bancos de México, y Germán Larrea, de Grupo México. Se ha especulado que los tres han buscado a otros grupos de inversionistas.

Sin embargo, el grupo financiero Inbursa evadió realizar comentarios respecto a si la entidad continuaba en la terna. “No hay nada que podamos decir sobre este asunto”, dijo el director de relación con inversionistas de Inbursa, Frank Aguado.

Por su parte, Alfredo Navarrete Martínez, jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, comentó sobre la salida de Banorte que había un mayor riesgo de concentración si se concretaba una hipotética compra por parte de ese Grupo Financiero, ya que de 50 bancos que operan, siete dominan el sistema financiero.

“A nosotros nos cayó como anillo al dedo, el anuncio de la venta de Banamex, porque nos da una oportunidad de reconfigurar el sistema financiero. Teníamos el peligro de que pudiera haber mayor concentración, afortunadamente en días pasados eso ya se desechó, va a quedar entre tres jugadores”, comentó Navarrete, en un evento organizado por la Cofece.

sebastian.estrada@eleconomista.mx