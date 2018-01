En el último mes del 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por 34,248,932 millones de pesos a diversos bancos por faltas variadas.

En su reporte mensual, el órgano supervisor y regulador refiere que fue InvestaBank la institución que en diciembre pasado sumó el mayor monto en sanciones, pues fue superior a los 17 millones de pesos.

La conducta infractora que le redituó la mayor sanción fue la omisión de remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la comisión, los reportes de transferencias internacionales de fondos en relación con 309 operaciones, de acuerdo con lo explicado por la autoridad. Esto le representó a Investa una sanción superior a los 8.3 millones de pesos.

En segundo lugar por monto de sanciones durante diciembre del 2017, se ubicó Banamex, con poco más de 9.4 millones de pesos.

En este caso, una de las conductas infractoras que mayor monto en multa le redituó al banco, de acuerdo con lo explicado por la CNBV, fue omitir y establecer los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones en efectivo con pesos mexicanos que, en lo individual, realicen sus clientes o usuarios por montos superiores a los 300,000 pesos, cuando estos sean personas físicas o, bien, por montos superiores a 500,000 pesos cuando sean personas morales o fideicomisos.

Después de estos dos bancos estuvieron Volkswagen Bank con un sanción superior a los 2.3 millones de pesos. En este caso la mayor sanción fue por no cumplir con las disposiciones de carácter general en materia de calificación de cartera; Consubanco con poco más de 2.2 millones, aquí por no contar con un plan de contingencia, y BanCoppel con poco más de 2.1 millones de pesos por el mismo motivo.

A estos les siguieron BBVA Bancomer con un monto en sanciones por 660,552 pesos; Bank of America Mexico por 201,870 pesos, y JPMorgan con 146,000 pesos. Otros bancos fueron sancionados sólo con amonestaciones.

De acuerdo con el reporte de la CNBV sólo una de estas sanciones había sido cubierta en diciembre, la de BanCoppel por un monto superior a los 2.1 millones de pesos.

Desde el 2014, la CNBV tiene la facultad de hacer públicas las sanciones aplicadas a los diferentes entes que supervisa, el día 15 de cada mes, ello, aunque estas no estén en firme; es decir, que aún puedan ser impugnadas por la institución en cuestión. De esta forma, el resto de las sanciones que no habían sido pagadas eran porque aún no estaban firmes, pero tampoco hasta ese momento se había presentado algún medio de defensa, según el informe.

Aunque las sanciones se aplicaron en ese mes, algunas son procesos que iniciaron años atrás y, de acuerdo con la CNBV, casi la totalidad de estas no son graves ni las conductas infractoras presentaron reincidencias.

A decir de funcionarios de la comisión, en los últimos años han crecido de forma importante los montos de sanciones que el organismo ha aplicado a los diferentes intermediarios financieros.

ICAP EN 15.75%

Por otra parte la CNBV comunicó que al cierre de noviembre del 2017, el Índice de Capitalización (Icap) de la banca se ubicó en 15.75%, con lo que se cumple de sobra con 8% de capital mínimo, más el suplemento de conservación de 2.5%, que da un total de 10.5% mínimo requerido.

De igual forma refirió que las instituciones designadas, en abril del 2017, como de importancia sistémica local (BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa), también cumplían a ese mes con el suplemento de conservación de capital a reconocer durante el primer año.

eduardo.juarez@eleconomista.mx