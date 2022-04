La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, funciona como marco regulatorio para empresas que hacen uso de la tecnología y ofrecen productos financieros. También sirvió para las organizaciones de reciente creación que no contaban con un modelo totalmente financiero, para que otorgaran servicios, a través de la oferta de carteras digitales o esquemas de financiamiento colectivo.

Desde su promulgación en marzo del 2018, la Ley Fintech contempla la regulación para tres figuras: las instituciones de fondos de pago electrónico o carteras digitales, las empresas de financiamiento colectivo y modelos novedosos, también conocido como "Sandbox regulatorio", que cubre negocios no previstos en las dos primeras categorías.

“Las empresas fintech, en específico las instituciones de fondos de pago electrónico, fueron creadas para facilitar medios de pago; pero muchas otras organizaciones requieren carteras digitales para su operación diaria”, detalló Rocío Robles Peiro, socia de Tenet Consultores.

Por su parte, José Humberto Rocha Saade, socio de la firma Nader, Hayaux & Goebel, comenta que el principal beneficio de la ley es ofrecer certidumbre a los usuarios de estas plataformas. “Esta ley permite, dentro de un sector regulado, innovar y si no existiera la ley, y no hubiera regulación, el usuario no tendría la seguridad de que son productos regulados o supervisados lo que utiliza”, apuntó.

Wallets después de la Ley Fintech

El estudio “Evolución del sector fintech en Latam”, estima que para este año, en toda América Latina 18% de los pagos en e-commerce y 9% de los que se realicen en punto de venta, sea por medio de billeteras electrónicas, wallets, debido a que la pandemia impulsó la adopción de este método de pago.

Por otra parte, un reporte de PayPal señaló que el principal uso de wallets en México, fue para compras transfronterizas. Jesús Padilla, director de marketing de PayPal para América Latina, destacó beneficios como protección de datos, y un mayor nivel de certidumbre. “El utilizar la cartera tiene varias ventajas como que la información está protegida de cara a todos los comercios”.

En este sentido, las empresas fintech que habilitan soluciones de pago y transacciones digitales, abarcan el 39% del total de las instituciones que ofrecen servicios de tecnología financiera en la región.

El 19% de las transacciones realizadas desde una tienda en línea, se realizan con billeteras digitales. Sin embargo, el 47% de las transacciones de este segmento son por medio de tarjetas de débito, brecha que se adjudica a poca confianza y aceptación en comercios, según el estudio “Evolución del sector fintech en Latam”.

“Esto lo vemos como el mayor desafío de la región, aunque también nos abre las puertas a una gran oportunidad, porque confiamos en que la tecnología es el motor correcto para diseñar las experiencias que estén al alcance de todos, impulsando la inclusión financiera y la escalabilidad”, comentó María Paula Arregui, directora de operaciones de Mercado Pago.

¿Quién regula las fintech en México?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en conjunto con el Banco de México (Banxico), trabajaron para el desarrollo de la Ley Fintech, además son las encargadas de supervisar a las Instituciones de Tecnología Financiera.

Fintech autorizadas por la CNBV

De las 100 sociedades que presentaron su solicitud para organizarse y operar como Instituciones de tecnología financiera, hasta diciembre de 2021, el 64% pertenecen a solicitudes para prestar servicios como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y el 36% como Instituciones de Financiamiento Colectivo, de acuerdo a la CNBV.

Hasta el momento el regulador otorgó 24 autorizaciones definitivas, a empresas para operar bajo el amparo de la Ley Fintech, 14 tienen modelo de negocio de carteras digitales y 10 son instituciones de financiamiento colectivo. Además 35 recibieron autorización con condiciones y 18 están en proceso de autorización.

Las plataformas de fondos de pago electrónico que han obtenido su autorización hasta el momento son:

NVIO Pagos Trafalgar Digital BRX Payments Inguz Digital BKBN Tu Dinero Digital Sistema de Transferencias y Pagos STP ColtoMoney Cuenca Mexpago Lana Fintech on Demand SDMX Superdigital PRIMETIME

Mientras que las de fondeo colectivo son: Fundary, Likideo MX, BXL Fintech, Doopla, Prestadero, M2Crowd, Cien Ladrillos, Play Business, Crowd Up Mex y CrowdLink.

Según el informe anual del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, 23 solicitudes fueron rechazadas.

Retos en autorizaciones

En cuanto a los retos que afrontan las empresas al someterse a la regulación de la Ley Fintech, identifican un proceso de documentación extenso y aplicar cambios para las instituciones que operaban antes de la regulación.

“En el proceso de la autorización creamos un expediente que contiene, fácil, unos nueve manuales, más los documentos anexos e hicimos la cuenta de que eran más o menos de 2,000 hojas que conforman el expediente”, explicó en entrevista, Simón Dalgleish, director general de la plataforma M2Crowd.

Por su parte el regulador identificó riesgos potenciales en la operaciones de las fintech, entre los que destacó: capitalización inadecuada, no acorde con peligros inherentes; carencia de sistemas para administración integral de riesgos; demasiados de proveedores de servicios tecnológicos en procesos clave de negocio; poca seguridad en la información de sus clientes; riesgos operacionales y tecnológicos propios de la infraestructura que da soporte.