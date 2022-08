Las afores registraron plusvalías por 127,309 millones de pesos en julio

Durante julio, las administradoras de fondos para el retiro (afores) reportaron 127,309 millones de pesos en plusvalías, reportó la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

No obstante, la minusvalía acumulada entre enero y julio del 2022 es de 233,679 millones de pesos.

Iván Pliego Moreno, presidente de la Consar, comentó que la naturaleza de las inversiones es variable. Entonces, en la Consar entienden que hayan existido minusvalías por el difícil contexto post-pandemia y en particular el conflicto bélico en Europa.

En los primeros siete meses del año, se han reportado minusvalías en cuatro meses (enero, febrero, abril y junio) y en los tres meses restantes plusvalías, de acuerdo con datos de la Consar.

"Insistimos que las minusvalías no son pérdidas, a menos que se realicen traspasos o se retiren recursos. Tenemos que tener la confianza en que el Régimen de Inversión protege los recursos de los trabajadores", dijo Pliego Moreno al finalizar el evento sobre la cancelación de la estampilla postal con motivo de los 25 años de haber entrado en vigor el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR).

Paralelamente, la Consar envió un anteproyecto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para que funcionarios de las afores asuman una formación y certificación internacional en materia de los lineamientos Ambientales, Sociales y de buen Gobierno (ASG).

"Sabemos que los principios ASG tienen el propósito de fortalecer no sólo una inversión que dé rendimientos adecuados, si no que esté orientada al cuidado del medio ambiente, al fortalecimiento de la visión social y de gobernanza de los propios instrumentos de inversión. Es una tendencia y demanda de distintos sectores financieros a nivel global y México no puede estar ausente de esta tendencia (...) Pronto serán publicadas (en el Diario Oficial de la Federación) y serán objeto de cumplimiento obligatorio de las afores", dijo Pliego Moreno.

El documento en poder de la Conamer detalla que entre los conocimientos de los funcionarios deben de estar incluidos los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático, para gestionar los impactos sobre las carteras de inversión.

Además la Consar explicó en el oficio que a través de las operaciones que se celebren y los proyectos que financien las afores, se dé cumplimiento al compromiso adquirido por México en 2016, resultado de la 21 Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

