La llegada de las insurtech y de las big tech —como Google, Apple, Facebook y Amazon— no representa una amenaza para el sector asegurador, sino más bien una gran oportunidad para expandir el negocio y llegar a más gente, indicó la aseguradora GNP.

Germán Aguado Vanegas, director de Autos y Daños de la compañía, dijo que estos nuevos jugadores pueden ayudar de manera importante a las aseguradoras para acercarse a la población que, a la fecha, se ha desatendido.

Las insurtech son nuevas tecnologías enfocadas en transformar y mejorar la gestión de los procesos de ventas y operaciones de las compañías aseguradoras, generando así beneficios tanto para el sector como para los usuarios involucrados.

Pueden constituirse como nuevas compañías de seguros en donde la mayor parte de su comunicación y estrategia es la tecnología, o bien, aliarse con aseguradoras ya existentes para prestarles servicios tecnológicos para vender las coberturas o atender siniestros.

“Lo vemos como una oportunidad. Las insurtech lo que hacen es favorecer la contratación del seguro o el ajuste del siniestro y a nosotros eso nos interesa (...) somos multicanal, como la mayoría de las personas, las cuales realizan compras en diferentes canales y, desde ese punto de vista, es bienvenida la tecnología”, declaró en entrevista.

En el caso de las big tech, Aguado Vanegas explicó que éstas parecen estar más enfocadas en distribuir los productos y no tanto en constituirse como una aseguradora y asumir el riesgo, ello por las legislaciones locales que les piden ser constituidas tal cual y tener ciertas reservas.

“Las big tech nos gustan porque son otro método de distribución y resuelve un poco el problema de acercar el seguro a la población. No hemos visto ejemplos realmente de que quieran asumir el riesgo, que no es sencillo. La legislación es local, necesitas una compañía de seguros y reservas, y, en general, estas empresas no buscan eso. Ellos lo que hacen es distribuir productos, por lo que lo vemos más como una oportunidad que como una amenaza”.

De acuerdo con el Reporte Mundial de Seguros del 2018, de la consultoría Capgemini, de 10,500 clientes consultados en 26 países, 29.5% indicó que estaría dispuesto a comprar un seguro por medio de alguna de las big tech.

Gran crecimiento en gastos médicos mayores

Respecto a la cancelación de las pólizas de trabajadores de gobierno, Aguado Vanegas refirió que esto también le abrió una oportunidad no sólo a GNP, sino al sector asegurador mexicano en general.

“Fue una gran oportunidad. Hemos vendido casi el doble de seguros individuales de gastos médicos mayores en los últimos meses. Se generó una demanda mayor de la contratación individual, porque varios funcionarios quisieron mantener su cobertura”, explicó sin dar más detalles sobre una cifra exacta.

Agregó que no sólo GNP ha ganado más clientes, sino también sus competidores que se dedican a este ramo.

Sin embargo, acotó que el crecimiento que se presentó este primer trimestre del año podría no verse hacia delante, ya que “fue una ola y ya está bajando a los niveles normales de contratación”.

Sobre el nuevo gobierno, el director de Daños y Autos de la empresa refirió que sí representa un reto por las nuevas políticas y cambios que puedan surgir; no obstante, “nos gusta el mensaje que hemos oído de que están interesados en aumentar la cobertura del seguro”.

Agregó que, en todo el mundo, está demostrado que la promoción del seguro es lo más importante, ya que casi ninguna persona es consciente de sus riesgos y la necesidad de estar protegida ante ellos.

En México, la penetración del seguro es de apenas 2.2% del Producto Interno Bruto, por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 8.9 por ciento.