Fintech ven potencial en transferencias internacionales

Las transacciones internacionales son uno de los segmentos al que apuntan las fintech, especialmente las enfocadas en el segmento de los trabajadores remotos o autónomos (freelancers), que se especializan en labores a distancia en empresas cuyas sedes se encuentran en otro país, desde tecnologías como las criptomonedas se han gestado proyectos para transferencias globales.

Hace unas semanas la fintech mexicana Bitso anunció una alianza con Via, plataforma global de nómina que ayuda a contratar y pagar a trabajadores en cualquier parte del mundo con apego a las regulaciones locales. El caso se amplía hacia otra plataforma de pagos, Higlobe, firma que recibió 14 millones de dólares en su primera ronda de financiamiento y con miras de atender al segmento de freelancers en México.

En entrevista, Teymour H. Farman, director ejecutivo de Higlobe, comentó que el mercado de profesionales que buscan servicios financieros para pagos internacionales crece 35% anualmente y comentó que se ha disparado en los últimos tres años, aparte del segmento de remesas.

“Ya había gente que estaba mandando dinero usando criptomonedas, el problema es que lo hacen a través de bitcoin y criptomonedas, son muy volátiles, el precio sube o baja y eso provoca mucha inestabilidad, en cambio observamos que las llamadas monedas estables (stablecoins) encontraban su precio ligado al dólar y por ello son más eficaces para realizar las transacciones”, comentó Farman.

Actualmente, existen alrededor de 140,000 millones de dólares en circulación por medio de las stablecoins, que durante septiembre alcanzaron un volumen de transacciones por 765,000 millones de dólares, de acuerdo con datos de The Block, firma de servicios de información dedicada a los activos digitales.

Por otra parte, la plataforma Payoneer, de pagos transfronterizos, ha visto un incremento de los servicios de pago para profesionales a nivel internacional, María del Mar Fernández, vicepresidenta de Payoneer Latinoamérica, señaló que el sector de la tecnología es el que requiere con mayor frecuencia las plataformas de pago internacional.

“En su mayoría los asesores de esas compañías digitales están vendiendo servicios fuera de América Latina, por lo que es muy complejo recibir pagos cuando no tienen presencia local en un mercado, hasta hace no mucho para recibir pagos en forma eficiente, rápida, de bajo costo, se tenía que contar con una entidad local, un freelancer no puede abrir entidades locales para cobrar en cualquier parte del mundo”, explicó del Mar.

En cuanto a los pagos por medio de la tecnología que se pueden realizar mediante las stablecoins, Farman señaló que las plataformas basadas en soluciones de cadena de bloques, lidian con la especulación que gira en torno a los activos virtuales, por lo que es necesario fortalecer y trabajar en la parte regulatoria, desde las plataformas y autoridades.

“Hay mucha especulación con criptomonedas, se pierde mucho dinero, es muy importante entablar conversación con reguladores, porque el uso va más allá, como brindar un servicio no especulativo”, comentó Farman.

sebastian.estrada@eleconomista.mx