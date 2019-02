Luego de que la sociedad financiera popular (sofipo) Financiera Sustentable presentara un nivel de capitalización de 121%, por debajo de lo idóneo —debe ser superior a 130% para estas entidades—, la sofipo buscará salir a conseguir más capital. Sin embargo, esto no significa que esté en un estado de insolvencia, sino que el crecimiento que ha tenido ha hecho que dicho indicador se haya ajustado, explicó Patricia Armendáriz Guerra, directora general de esta entidad.

En entrevista, Armendáriz Guerra detalló que si bien en la actualidad la sofipo que dirige no se encuentra con el nivel de capitalización idóneo, esto no es algo preocupante, pues, a diferencia de muchas del sector, esta sofipo arroja ganancias, y esto le ayudará a que en los próximos meses nuevamente esté en los niveles recomendados por la autoridad.

“El Índice de Capitalización (de Financiera Sustentable) se está presionando porque están creciendo sus activos. Está creciendo como entidad financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) nos dice: ‘¿Qué van hacer al respecto?’ Entonces, la semana pasada se acordó en el consejo de la sofipo que debemos salir a buscar más capital”, afirmó la directiva de la entidad financiera, que se especializa en créditos para vehículos del transporte público que funcionan con gas.

Armendáriz destacó los niveles de crecimiento que ha tenido la sofipo que dirige, especialmente en su cartera, que a septiembre del 2018 presentó un saldo de 253 millones 627,000 pesos, un crecimiento de 22% respecto al mismo periodo del 2017.

A noviembre pasado, Financiera Sustentable presentó un Índice de Capitalización de 121%, lo que la ubicó en la categoría número dos del esquema de alertas tempranas de la CNBV para este sector. Las sofipos que estén en dicha clasificación deben de realizar una serie de acciones para cumplir con un índice superior a 130%, como no repartir dividendos y salir a buscar más capital, pero esto no significa que esté en un grado de insolvencia.

El nivel de capitalización de una entidad representa la fortaleza financiera de la misma para hacer frente a riesgos en los que incurre en su actividad crediticia. “El capital sirve para sostener la cartera de activos en riesgo. Si tú como entidad creces y creces en tus activos de riesgos, tienes que salir a buscar más capital. No es un tema de que se echó a perder el capital”, comentó la directiva de la sofipo.

Armendáriz Guerra insistió en que Financiera Sustentable es una de las sofipos mejor manejadas, con un Índice de Morosidad de los más bajos en estas entidades, que a septiembre del 2018 era de 2%, cuando en el sector fue de 9.7%, y una utilidad de 5 millones 770,000 pesos con un retorno sobre capital de 11.9 por ciento.

Profesionalizar al sector

Armendáriz Guerra reconoció la situación actual de muchas sofipos, que no tienen buenos números. Sin embargo, acotó que este panorama es una oportunidad para que la autoridad comience a encaminar una mayor profesionalización del mismo.

“Hay sofipos nadando de a muertito. No las veo crecer agresivamente salvo a un par de ellas... Muchas sofipos nacieron como cajas de ahorro, que no estaban manejadas de una manera bancaria. Eran cooperativas locales donde la gente ponía sus depósitos, pero la parte del manejo de los activos no estaba modernamente trabajada, entonces a algunas de ellas les falta profesionalizarse”, agregó.

La directiva, con amplia experiencia en la parte regulatoria, sostuvo que uno de los caminos para la profesionalización es obligar a las sofipos a tener consejeros independientes, que sepan de la administración de una institución financiera, con el fin de mejorar su gobierno corporativo.

“Hay una muy buena oportunidad para educar al sector con clases, certificaciones obligatorias para directivos, auditores... Es importante que el sector esté educado, porque en realidad las sofipos somos el único instrumento que tiene el gobierno para la inclusión financiera”, añadió.

Asimismo, comentó que en la normativa en la actualidad hay barreras para las sofipos que les impiden tener más fondeo: “Podemos captar ahorro del público, pero no podemos hacer emisiones privadas y las sofomes no nos pueden fondear. Eso es una contradicción. Entonces la CNBV tiene que meterse a facilitarnos la vida para que realmente cumplamos nuestro objeto social. La mayoría de nosotros somos instituciones muy bien intencionadas y queremos hacerle bien a la gente”.