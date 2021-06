Ante el interés por las empresas de fondeo colectivo, o crowdfunding es importante que el inversionista que aporta dinero a los proyectos presentados en dichas plataformas sepa con profundidad cómo hacer crecer su dinero y, además, ser tolerante al riesgo que pueda existir por su inversión, indicó Luis X. Barrios, director general de la empresa Arkangeles.

En entrevista, Luis X. Barrios explicó que ante los retornos que se ofrecen por medio del fondeo colectivo, mismos que pueden ser superiores a los de otros jugadores, es necesario transmitirle al inversionista la educación necesaria y así romper algunos mitos que se presentan en las entidades tradicionales.

“Por un lado, que tengan (los inversionistas) la disciplina de saber diversificar un portafolio, el cómo hacerlo y en cuánto tiempo. Que tengan la digestión del riesgo, que conozcan que se tienen riesgos pero que se pueden mitigar si se diversifica la inversión”, detalló X. Barrios, quien explicó el proyecto educativo que maneja desde la plataforma, la cual está a la espera de recibir su autorización oficial para operar bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech.

Luis X. Barrios cuenta con una trayectoria de más de 10 años dentro del ecosistema emprendedor. En ese lapso, se dio cuenta que con el fondeo colectivo era necesario dotar de herramientas a los nuevos inversionistas que buscan una forma de obtener rendimientos y que no ven atractivo al sistema financiero tradicional.

“Hay que cambiar el paradigma, ahí es donde viene esa cultura que tenemos que cambiar, que tiene varios mitos como el que las inversiones no son para todos, que se necesita un patrimonio mayor para poder invertir, eso ya no es cierto… Ahí es donde vemos el valor de poder captar ese mercado, atenderlo mejor y darle una educación financiera que se merece, a su ritmo y que sea una nueva era donde el cliente toma las decisiones y no alguien más por ellos”, acotó el directivo.

El modelo de fondeo colectivo se basa en conectar inversionistas con personas o empresas que requieren financiamiento y por lo regular, los rendimientos en estas plataformas son de dos dígitos. En el caso de Arkangeles, la empresa se dedica a que las inversiones lleguen en forma de capital, es decir que se puedan adquirir acciones de startups, principalmente inmersas en el sector educativo, salud o financiero.

Se necesita formar un ejército más grande de inversionistas, que cubran las primeras etapas del emprendimiento, estos ángeles que salvan a las compañías, que les inyectan capital para lograr una cierta valuación de mercado y poder atraer otro capital institucional”, apuntó.

X. Barrios acotó que si bien, las inversiones de capital suelen tener un mayor riesgo, ante, por ejemplo, los mecanismos de deuda, es necesario que el inversionista entienda todo el proceso para poder fondear empresas, así como todas sus aristas y dentro de Arkangeles se brinda toda esa información.

“Se puede invertir en acciones de una compañía, su valor futuro y a su futuro crecimiento, entonces claramente hay un mayor riesgo, con mayor potencial de retorno, pero por eso hay que diversificar el portafolio y tener la paciencia de inversionista”.

