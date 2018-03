Empresas mexicanas instaladas en Estados Unidos estudian cómo aprovechar la reforma fiscal de dicho país, aseguró el vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Mario Morales.



A más de tres meses de implementada la nueva reforma fiscal de Estados Unidos, “no estamos viendo empresas que se estén moviendo hacia Estados Unidos, en un oleada grande”, explicó en conferencia de prensa.



“Lo que sí están considerando es cómo aprovechar esa reducción de impuestos para aumentar su capacidad instalada en Estados Unidos. Eso es lo que hoy planean las empresas mexicanas instaladas en ese país”, aseguró el directivo.



Por su parte, el presidente del IMPC, José Besil Bardawil, informó que el IMCP está dispuesto a mantener un diálogo privado con los candidatos a la Presidencia de la República, “pero no con formatos de protagonismo”, sino con la intención de responder a los cuestionamientos del gremio.



Dijo que el propio José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, solicitó tener una reunión con los profesionistas de la contaduría pública y en donde se trataron interrogantes respecto a los intereses que al gremio preocupan, así como temas de seguridad, anticorrupción y narcotráfico.



“El formato que llevamos a cabo no fue de escuchar un discurso por parte del candidato, sino externarle nuestras preocupaciones y estamos abiertos para tener, bajo el mismo formato no protagonista, a los otros candidatos”, argumentó.



Dijo que se hizo la invitación abierta para participar; “ya recibimos de parte del Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos historia, una negativa a las fechas que tuvimos, sin embargo, quedamos abiertos a que él propusiera otra fecha”.



Mientras que por parte de Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, "estamos esperando la respuesta", y con la candidata independiente Margarita Zavala aún no establece contacto alguno, pero “si tuviéramos la oportunidad, lo hacemos también”, añadió el directivo.



Por otra parte, Besil Bardawil manifestó su apoyo al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federacón, Rogelio Colmenares Páramo.



Confió en que con su experiencia realizará una buena labor para garantizar la confianza de la sociedad en las instituciones “y reiteramos la capacidad técnica del contador público certificado para llevar a cabo esa función”.



Estimó que hablar de la Auditoría implica referirse a un proceso técnico que en este caso es de especialidad de los contadores públicos. “Hacemos llamado para reflexionar sobre el valor que tiene cada una de las profesiones que se ejercen en nuestro país, y el trabajo que queda por hacer para la certificación y el adecuado cumplimiento de la Ley General de Profesiones”, añadió.

