En septiembre del 2019 venció el plazo, conforme a lo establecido en la ley, para que las fintech que quisieran seguir operando como tales ingresaran su solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De las casi 400 que tiene detectadas el radar Finnovista, sólo 85 ingresaron su solicitud ante el órgano regulador, aunque sólo tenían la obligación de hacerlo las que tenían su enfoque en fondeo colectivo (crowdfunding) y monederos electrónicos.

Rubén Chávez, fundador y CEO de Yotepresto, una de las plataformas líderes en crowdfunding, considera que el 2019, por el tema de cumplir con la regulación, fue un año agotador, y espera que el 2020 sea de consolidación para el sector de las fintech.

Los motivos que generarán esa consolidación, explica en entrevista, son que ahora sí deberán actuar bajo un marco meramente regulatorio, algo que algunas no podrán soportar; además, habrá una competencia más fuerte de parte de los bancos; y el open banking, cuya regulación se dará a conocer en el 2020.

“Creo que sí va a ser un año de consolidación, en el sentido de que no sé si todos los que estamos ahorita la libremos, la carga regulatoria no es cualquier cosa, la competencia de los bancos está cada vez más dura”, señala.

De hecho, destaca, en el 2020 la competencia no será ya sólo con las plataformas fintech, sino ya definitivamente con los bancos. “Sí vemos que ya están sacando muchos productos e inclusive compitiéndonos a nivel de marketing de tú a tú”.

Como parte de esa consolidación de la que habla, el emprendedor ve que habrá fusiones, compras e incluso el cierre de algunas que ya no puedan soportar la carga regulatoria que, dice, no es fácil.

“Creo que vamos a ver en el 2020 el cierre de las primeras que no lograron dar el brinco, que no pudieron levantar capital porque no van bien, y pues ya la carga regulatoria es mucho dinero”, señala.

Las que queden estarán fortalecidas

No obstante, considera que las que se queden saldrán muy bien fortalecidas y listas para aprovechar las oportunidades y con ello lograr crecimientos mayores.

“Las que puedan capitalizar todas estas oportunidades de manera rápida van a ser las que van a crecer de manera muy agresiva, con modelos de negocio interesantes y sí veo movimientos corporativos a nivel de dos o tres plataformas juntándose, para competir más fuerte, algunas cerrando porque ya no les gusta tanto, otras creciendo muy bien”, enfatiza.

Estima que entre 70 y 80% de las 85 fintech que ingresaron su solicitud ante la CNBV, sean finalmente autorizadas, por lo que de ese tamaño será el sector ya completamente regulado. “Una cosa es que te den (la autorización) y otra que la logres mantener”.

Lo que viene ahora, explica el director de Yotepresto, es que las fintech que ingresaron la solicitud, empiecen a recibir los comentarios de la autoridad, mismos a los que tendrán que responder durante enero.

En este sentido, estima que sea en abril cuando empiecen a darse las autorizaciones definitivas.

Van por nuevos productos

Hoy, Yotepresto ofrece préstamos e inversiones a tasas muy competitivas, pero de acuerdo con Rubén Chávez, entre los planes en el corto plazo está ofrecer nuevos productos a sus usuarios.

“Para que saquen más jugo a la plataforma, separamos un poco de lo que es solamente invertir, ofrecer servicios digitales, pero diferenciándonos del mercado. Aprovechando que tenemos más de 1 millón de usuarios registrados en la plataforma”, concluye.

