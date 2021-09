Aunque es algo importante y está impactando, no vemos que el caso de la inmobiliaria china Evergrande se parezca al de Lehman Brothers que desató la crisis del 2008-2009, consideró el área de estudios económicos de Citibanamex.

En videoconferencia en la que se habló de los resultados de la Encuesta Citibanamex de Expectativas, Sergio Kurczyn, director de estudios económicos del banco, expuso que “nos podemos equivocar”, pero que el caso de Evergrande está mucho más limitado.

“Lehman Brothers tenía mucho más ligas con el resto; era más grande su deuda que los 300,000 millones de dólares que debe Evergrande”, dijo.

Añadió que la inmobiliaria china, además, está menos expuesta internacionalmente que lo que estaba Lehman Brothers, y que la mayor parte de los acreedores de Evergrande son locales y por lo tanto están en yuanes, además que hay un gran control de China.

“(China)… dejó crecer mucho esa bola que crearon; ciertas burbujas en el mercado hipotecario chino, pero para ser sintético: sí lo vemos importante; no ha terminado, está impactando algo y va a impactar más al crecimiento, algo a los mercados financieros”, puntualizó.

El economista destacó que este martes la situación estuvo más tranquila, pero que no necesariamente terminó, además de que no se sabe qué va a pasar, “pero no lo vemos como algo que se parezca a Lehman Brothers; lo vemos más como algo que China va a tener que enfrentar poco a poco”.

Lo que sí estimó es que China se enfrentará a un dilema en esta situación, si es que salva o no al gigante inmobiliario.

No afectaría mucho a México

En este sentido, el economista de Citibanamex subrayó que sí podrían afectarse las perspectivas de crecimiento de China, pero no de México, pues hay pocas relaciones.

“Cambiaríamos lo financiero si vemos que esto dura, pero hasta ahorita creo y pienso que está delimitado”, enfatizó.

PIB de México crecería 6.1% en el 2021

Por otra parte, se informó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 6.1% en el 2021, de acuerdo con el resultado de la Encuesta Citibanamex de Expectativas dada a conocer este martes. Dicha cifra, sin embargo, es ligeramente menor al 6.2% obtenido en el ejercicio de hace 15 días.

De acuerdo con Iván Arias, también director de estudios económicos de Citibanamex, aunque en los primeros meses del año hubo una revisión importante en los estimados de crecimiento para la economía, pues se empezó con 3.5%, en los últimos ya se ha estabilizado, pero aun así la expectativa de cierre es de 6.1%, siendo el pronóstico más bajo entre los encuestados de 5.5% y el más alto de 6.5 por ciento.

En videoconferencia, el especialista destacó que en las últimas encuestas las estimaciones del PIB ya se han estabilizado, y en el caso de Citibanamex se espera que en la segunda parte del año, la recuperación sea más moderada.

Para el 2022, las expectativas de crecimiento del PIB se mantuvieron en 3.0 por ciento.

Vuelven a aumentar las proyecciones de inflación

Por otra parte, las proyecciones de inflación para el 2021 volvieron a aumentar, de acuerdo con la Encuesta Citibanamex, al pasar de 6.0% a 6.10%.

La mayoría de los encuestados por Citibanamex, proyectan que, al menos, habrá otra alza de 25 puntos base en la tasa de referencia por parte del Banco de México (Banxico) y sería la próxima semana.