Luego de una publicación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto a dos sanciones contra Xifra Business Group por promover inversiones sin tener el aval para dicha actividad, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió un pronunciamiento al respecto.

De acuerdo con una solicitud de postura al respecto sobre este caso, la Condusef indicó que Xifra Business Group S.A.P.I. no es una entidad autorizada en el sistema financiero mexicano y no está sujeta a la supervisión de esta autoridad, que se encarga de revisar los aspectos de transparencia que ofrecen las entidades financieras a sus usuarios.

"Es importante insistir en que ninguna empresa que no esté autorizada expresamente, podrá solicitar o promover la obtención de recursos de persona indeterminada en medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos demanera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos", explicó la Condusef a este medio.

La semana pasada, la CNBV publicó dos sanciones contra Xifra Business Group, en una le ordenó la suspensión de sus actividades de promoción de inversiones y la otra fue una multa por un monto de poco más de 985,000 pesos. La causa de ambas infracciones fue por ofrecer inversiones con rendimientos en mercados financieros sin tener el aval para hacerlo.

"No es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por esta Comisión para captar recursos del público, y no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto no forma parte del sistema financiero mexicano y no obra en expedientes de esta Comisión trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha Sociedad para actuar como entidad financiera", indicó la CNBV.

En distintos eventos, directivos de Xifra aseguraron estar supervisados por la CNBV y Condusef, por lo que su actividad estaba permitida.

El modelo promocionado por esta firma consiste en adquirir uno de los paquetes, que van de los 300 dólares a los 50,000 dólares, para invertir en bitcoin y así generar rendimientos de hasta 200% del monto de la inversión.

Este grupo anclado en Zapopan, Jalisco, cuenta con una sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) de nombre Finanzas que te Acompañan, la cual está supervisada por la CNBV y Condusef; sin embargo su actividad se limita a operaciones de crédito, no de inversión.

Uno de sus directivos, de nombre Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, cuenta con un expediente abierto ante la Comisión de Corporaciones de Arizona, Estados Unidos, por ser señalado como presunto responsable de fraude piramidal asociado con criptomonedas y en perjuicio de una iglesia cristiana.

Xifra da postura

Luego de darse los ordenamientos de la autoridad contra Xifra, este grupo emitió un posicionamiento en sus redes sociales.

"Grupo Xifra es una empresa de tecnología y bienestar disruptiva que ofrece sus servicios a través de bitcoin...no somos un banco, una institución financiera, una casa de bolsa, ni un fondo de Inversión o similar. Xifra es una compañía de innovación que ha creado un protocolo de finanzas descentralizadas y economía colaborativa", se puede leer en un comunicado al respecto.

La Condusef pidió a los usuarios evitar recurrir a mecanismos informales de ahorro e inversión como tandas, resguardar dinero en efectivo, así como evitar ser parte de pirámides que ponen en riesgo el patrimonio de las personas.