Brasil investigará a Santander, Nubank y otros 21 bancos por fraude relacionado con tarjetas de crédito

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública anunció estejueves que investigará a 23 entidades financieras por posible fraude en un tipo de tarjetas de crédito ligadas a la nómina.

La investigación fue abierta por la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) el lunes. Bradesco, Banco do Brasil, Banco Pan, Itaucard, de Itaú Unibanco, Nubank, Santander Brasil y Caixa Econômica Federal están entre los investigados, según el comunicado.

Al ser consultado por Reuters, Itaú dijo que "no vende tarjetas de crédito consignadas (ligadas a la nómina) y está a disposición de Senacon para cualquier aclaración".

Nubank respondió que "no está capacitado para ofrecer este producto y no ofrece una tarjeta consignada".

Bradesco dijo que no hará comentarios sobre el asunto. Banco do Brasil, Pan, Santander Brasil y Caixa no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters.

La investigación se produce a raíz de una denuncia presentada por un organismo de protección de los consumidores en el estado de Río de Janeiro, según la cual los clientes se han visto perjudicados por la emisión no autorizada de tarjetas y el cobro de intereses en las facturas con el pago mínimo descontado directamente de las nóminas.

Según la denuncia, el fraude se produce cuando un cliente, al contratar un préstamo de nómina, recibe también una tarjeta de crédito, sin tener la debida información de que el préstamo recibido se inicia como retiro de la tarjeta y se deposita en su cuenta corriente.

