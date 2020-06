El 11 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo oficial —después de un largo proceso— que los jóvenes de entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias básicas sin la necesidad de tener el aval de sus padres o tutores.

Los bancos han manifestado su interés en atender a este segmento y contribuir con ello a una mayor bancarización de la población, ya trabajan en cómo implementarán este tipo de cuentas.

“BBVA está en la mejor disposición de apoyar a las autoridades y contribuir con la bancarización y educación financiera del país”, comentó este banco a El Economista.

En tanto, Santander México señaló que también están trabajando en la implementación de la cuenta misma que se tendrá en breve.

Por su parte, Citibanamex destacó que este segmento de la población interesa al banco, lo mismo que seguir contribuyendo a la bancarización en México, por lo que ya evalúa los requerimientos solicitados para el funcionamiento del producto y la manera en que lo atenderá.

Hay un potencial de 5.3 millones de jóvenes que pueden acceder a este producto (4 millones que reciben becas gubernamentales y 1.3 millones que ya están en mercado laboral).

No obstante, este tipo de cuentas tienen ciertas limitantes: sólo pueden recibir depósitos mensuales inferiores a los 18,000 pesos; no se pueden utilizar para contratar créditos (para evitar que los jóvenes se endeuden); y aunque no se requiere el aval de los padres o tutores para contratarla, estos sí pueden consultar los estados de cuenta de los menores.

Algunos bancos ya ofrecen cuentas para los menores de edad desde hace tiempo, pero con la diferencia de que en la contratación de estas sí debe haber el permiso y la intermediación de los padres o tutores.

Por ejemplo, BBVA México tiene la solución para niños y jóvenes Link Card, que permite incluir en el mundo financiero a este importante segmento de la población.

Cuentas para menores existentes pero requieren el aval de los padres

BBVA: Link Card

Santander: Cuenta Junior

Citibanamex: Perfiles Menores

Banorte: Suma Menores

