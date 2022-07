Los bancos en Estados Unidos comienzan a verse afectados por la exposición de sus préstamos apalancados a medida que las perspectivas del negocio de intermediación se deterioran por las alzas de tasas de interés, la volatilidad del mercado y eventos geopolíticos.

Bank of America reveló que reduce su exposición a préstamos para solventar operaciones desde 300 millones de dólares, en tanto que Citigroup Inc. absorbió 126 millones en el segundo trimestre y Wells Fargo & Co. asumió una amortización de 107 millones, debido a que los diferenciales de crédito crecieron.

Los préstamos apalancados generalmente los toman empresas que tienen altos niveles de deuda y llevan calificaciones crediticias sin grado de inversión. Tienden a ser utilizados por empresas de capital privado como una forma de financiar adquisiciones de firmas en dificultades.

La expansión del diferencial de crédito implica pérdidas de valor de mercado para los bancos o una pérdida en físico si un crédito en sus libros se deteriora.

“La agitación del mercado y la desaceleración en el segundo trimestre provocaron una recesión en los mercados financieros de apalancamiento, lo que provocó la caída de acuerdos entre participantes del mercado”, dijo el director financiero de Bank of America, Alastair Borthwick.

Los préstamos apalancados cayeron a 737 millones de dólares en la primera mitad del año, por debajo de los 883 millones del 2021.