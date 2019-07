Los bancos en México están cada vez más interesados en el uso de la tecnología blockchain, no sólo para aplicarla en el tema de pagos, sino en otros que pueden agilizar sus transacciones como la celebración de contratos de crédito y otros.

“Uno de los ejemplos más claros es BBVA, que desde hace muchos años tiene una alianza estratégica en México (...) Pero no se quedan atrás Santander, Banco Azteca y Citibanamex, que también están explorando fuertemente estos temas”, dijo Carlos Valderrama, director de Hyperblock.

Este jueves se llevó a cabo por primera vez en Ciudad de México el Blockchain Summit Latam, donde se expusieron las principales tendencias, avances y desafíos de la industria en la región.

Si bien el blockchain se identifica de inmediato con las monedas virtuales como el bitcoin, ante lo cual bancos centrales y comerciales han marcado una distancia, el también organizador de este evento puntualizó que los activos virtuales son apenas una pequeña parte de lo que representa el blockchain.

“Si bien es cierto que es la entrada al juego, también los bancos se están concentrando en realizar identidades o generar contratos específicos, para lo cual se está explorando en créditos hipotecarios”, puntualizó.

El año pasado, BBVA realizó una transacción comercial entre España y México, a través de la tecnología blockchain. Otros, como Santander, ya han adoptado esta herramienta en ciertos países.

De hecho, Valderrama mencionó que el Banco de Pagos Internacionales ha referido que 63 bancos centrales ya están trabajando o experimentando con esta tecnología, por lo que una vez que estos la adopten, la banca comercial tendrá que hacerlo también.

“Los activos virtuales son una parte pequeñísima, pero las diferentes opciones que la tecnología ofrece hacen que los bancos puedan eficientar un montón sus procesos. No es que venga a resolver todo. Tiene que ser aplicado de forma correcta en los procesos específicos”, detalló.

Libra, de Facebook, acelerará adopción de bancos

Hoy, al blockchain se le identifica principalmente porque es a través de la tecnología de bloques con la que se realizan las operaciones con monedas virtuales.

En este sentido, Cristobal Pereira, director de Mifuturo y organizador principal del Blockchain Summit Latam, consideró que el anuncio del lanzamiento por parte de Facebook de su moneda virtual, Libra, hará que los bancos aceleren su dinámica respecto a este tipo de tecnología.

“Hasta ahora el ecosistema blockchain y el de criptomonedas no es tan grande. A nivel de un banco no les mueve mucho. Pero con el anuncio de Libra, que llega a atender un sector para que se hagan transferencias entre países, o entre comercios, se está afectando directamente al banco, y ahí es donde se tiene un real movimiento del sector financiero”, enfatizó.

Pereira destacó que con ello habrá dos tipos de banca: la que vea a Libra como una oportunidad de integrarse y poder obtener beneficios, y otras instituciones que no van a querer hacerlo y terminarán por disminuir sus servicios.

“Lo que va a pasar con muchos bancos en el mundo (si no se adaptan en general a la tecnología) es que se van a volver marginales, especializados o de nicho, o simplemente van a desaparecer frente al resto de los bancos que van a tener la capacidad de adaptación”, coincidió Alex Preukschat, coordinador de Blockchain España y miembro de la Alianza Blockchain.

Cristobal Pereira insistió en que la salida de Libra afectará positivamente al ecosistema blockchain latinoamericano, pues supondrá la posibilidad de que más de 1,700 millones de personas que usan Facebook puedan conocer conceptos como blockchain y criptomonedas. “Eso permite validar la tecnología en sí y más con un consorcio importante de más de 30 empresas, por lo que es una noticia positiva para el ecosistema”, dijo.

Pereira matizó esta afirmación, al aclarar que es necesario poner atención al desarrollo de la criptomoneda anunciada por Facebook, principalmente porque entre las más de 1,700 millones de personas que utilizan las aplicaciones de la compañía no hay muchas que conozcan a profundidad el funcionamiento de la tecnología blockchain.

“De las 1,700 millones de personas que usan Facebook, yo creo que no hay más de 1 millón que conozcan lo que es una llave privada y una llave pública, y en el manejo de una criptomoneda es importante saber que si yo soy dueño de mi llave, soy dueño de mis criptomonedas, y si no soy dueño de mi llave, no soy dueño de las criptomonedas”, explicó Pereira.

Para Alex Preukschat, coordinador de Blockchain España y miembro de la Alianza Blockchain, el anuncio de la creación de Libra es una de las noticias más importantes en el ecosistema blockchain de los últimos 10 años, desde el lanzamiento de bitcoin. “Hemos pasado de un momento, hace tres años, en el que apenas se podía hablar de bitcoin en eventos públicos hasta esta situación en la que las más grandes empresas están apostando claramente por modelos descentralizados de gestión”, dijo.

El antecedente

Libra es un proyecto anunciado por Facebook a mediados de junio, con el que la compañía busca lanzar una criptomoneda que sirva como medio de pago y transacción entre pares (P2P) y entre individuos y comercios (C2B) dentro de las aplicaciones del ecosistema de la red social (Facebook, Facebook Messenger y Whatsapp) y dentro de aquellas que quieran sumarse a esta iniciativa.

La nueva criptomoneda estará respaldada por un consorcio de más de 28 empresas, entre las que destacan Visa, Mastercard, Mercado Pago, Spotify y Uber, las cuales estarán integradas en la Asociación Libra, con sede en Ginebra, Suiza.

México, de los líderes en ecosistema fintech de AL

En el evento se presentó por primera vez el Radar sobre el Ecosistema Blockchain Latinoamericano, donde se observa que Argentina es líder con 22 empresas de este tipo, y México está en segundo sitio con 21.

Después están, con crecimientos importantes en el último año, Chile y Colombia. Y más abajo se encuentran Perú, Uruguay, Costa Rica y Venezuela.

De hecho, fue en el 2017 y el 2018 cuando se dio el crecimiento más importante de empresas de blockchain en la región.

De acuerdo con el radar, 25% son de servicios y software empresarial; 20% de servicios financieros; 15% de educación; 10% de medios, y 5.8% de otros servicios.