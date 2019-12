El consejo aprobó un deterioro del fondo de comercio en BBVA USA por un importe de 1,500 millones de dólares. El saneamiento va a realizarse con cargo a los resultados del 2019, y con el tipo de cambio al 31 de diciembre.

El ajuste viene determinado por la “evolución negativa de las tasas de interés”, junto con “la ralentización de la economía estadounidense”, según explica el hecho relevante enviado por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este doble efecto provocará que las ganancias obtenidas este año en EU sean sensiblemente inferiores a lo previsto.

BBVA USA es la tercera mayor filial por utilidades del grupo. De enero a septiembre ganó 478 millones de dólares, 10.5% de las ganancias del grupo.

Esta filial está dirigida desde enero por Javier Rodríguez Soler. El ejecutivo sustituyó en el cargo a Onur Genç, quien fue promocionado a consejero delegado de todo el grupo.

El PIB estadounidense experimentó un crecimiento de 2.1% en el tercer trimestre, 1 décima por encima del segundo trimestre y 8 por debajo del mismo periodo del año anterior.

Las tasas de interés estadounidenses han sufrido un cambio de tendencia este año, pero están por encima de las europeas. Se encuentran situadas entre 1.5 y 1.75 por ciento. El mercado no espera incrementos para el 2020.

Menor beneficio anual

El ajuste contable comunicado no supondrá ninguna salida de caja y no disminuirá el capital, según explicó BBVA. Tampoco implicará un recorte del dividendo que cobra el accionista, porque se trata de una provisión que no afecta al beneficio ordinario, que es el que condiciona los pagos al accionista, sino a la ganancia atribuida.

BBVA distribuye entre sus accionistas entre 35 y 40% de sus ganancias anuales. Realiza dos pagos, ambos en efectivo. Con cargo al 2018, el banco repartió una retribución de 0.26 euros brutos.

Antes de conocerse esta provisión, el mercado esperaba que BBVA cerraría el 2019 con un resultado atribuido de 4.717 millones, 11.4% menos que en el 2018, según el consenso de Bloomberg.

El deterioro de un fondo de comercio es irreversible. La normativa no contempla la posibilidad de realizar una revisión al alza si las hipótesis tomadas en cuenta finalmente no se cumplen.

Una eventual mayor valoración de BBVA USA sólo afloraría si un tercero compra todo o parte de dicho negocio por un valor superior a su patrimonio ajustado a valor razonable. En ese supuesto, la entidad se anotaría un fondo de comercio positivo.

BBVA llegó a EU en el 2004, tras el éxito obtenido en México, con la compra de Valley Bank. Tras hacerse fuerte en Texas, en el 2007 adquirió Compass Bank, su mayor adquisición, con presencia en seis estados. BBVA USA tiene 643 sucursales y 10,771 empleados. Es el segundo mayor banco comercial de Alabama, el cuarto de Texas y el quinto de Arizona.

BBVA España, con nuevo responsable

Por otra parte, la entidad ha anunciado el nombramiento de Peio Belausteguigoitia como nuevo responsable de su negocio en España. Belausteguigoitia sustituirá a Cristina de Parias, que deja sus funciones ejecutivas y que seguirá ligada al banco como nueva consejera de BBVA México.

“Cristina ha realizado una labor extraordinaria al frente de BBVA España y Peio dará continuidad a la historia de éxito de la franquicia”, ha dicho Onur Genç, consejero delegado del grupo. Se incorporó a BBVA en 1997 y, de manera progresiva, fue asumiendo nuevas responsabilidades, primero en riesgos y luego en negocio en distintas regiones de España.