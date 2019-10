Los rendimientos de 60% de los bancos a escala mundial son excesivamente bajos en comparación con sus costos de capital, advierte un informe de la consultora estratégica global McKinsey & Company. Esta condición los hace más propensos a encontrar dificultades en un contexto económico global adverso.

“Una década después de la crisis financiera mundial (de 2008), las señales de que la industria bancaria entró en la fase tardía del ciclo económico son claras: el crecimiento en volúmenes e ingresos de primera línea se está desacelerando, con un crecimiento de los préstamos de sólo 4% en 2018, el más bajo en los últimos cinco años”, se lee en el estudio Global banking annual review 2019: The last pit stop? Time for bold late-cycle moves, de McKinsey.

Desigualdad digital

El problema se centra en los mercados emergentes, debido a la brecha digital con economías desarrolladas: “Los bancos de los mercados emergentes han visto una fuerte disminución de ROTE (retorno global sobre el capital tangible) de 20.0% en 2013 a 14.1% en 2018, en gran parte debido a la falta de digitalización que persiste”.

El estudio destaca que los bancos en mercados desarrollados fortalecieron su productividad y mejoraron la administración en los costos de riesgo. Esto permitió elevar el ROTE de 6.8% a 8.9% en el mismo periodo. Sin embargo, la desigualdad entre emergentes y desarrolladas es un lastre para la industria financiera global.

“La industria global se acerca al final del ciclo económico con una salud menos que ideal, con casi el 60% de los bancos imprimiendo rendimientos por debajo del costo de capital. Una desaceleración económica prolongada con tasas de interés bajas o incluso negativas (cosa que ya está sucediendo) podría causar más estragos”.

¿Qué hace mejor al otro 40%?

Según el informe, el hecho de que 40% de los bancos creen valor y 60% lo destruyan depende de cuatro variables: geografía, escala, diferenciación y modelo de negocio. El primero de estos puntos es el que tiene más relevancia: “El domicilio de un banco explica casi el 70% de las valoraciones subyacentes”, destaca McKinsey.

“Considere Estados Unidos, donde los bancos obtienen casi 10 puntos porcentuales más en rendimiento que los bancos europeos, lo que implica entornos muy diferentes”. El segundo factor es la escala pues la investigación confirma que en la banca se correlaciona con rendimientos más fuertes. Ya sea escala en un país, una región o un segmento de clientes. “Existen todavía bancos pequeños con propuestas de nicho que generan fuertes rendimientos, pero estos son más la excepción que la regla”.

Las restricciones que forman parte de los modelos de negocio también desempeñan un papel fundamental. “Es el caso de los corredores de bolsa en la industria de valores, cuyos márgenes y volúmenes han disminuido considerablemente en este ciclo”.

Mejora orgánica

En el estudio, la consultora reconoce que el domicilio de un banco está fuera de su control. En cuanto a la escala, explica que es una característica que lleva mucho tiempo construir, si no se toman en cuenta esquemas de adquisiciones o asociaciones. No obstante, sí hay medidas que pueden tomar independientemente de su tamaño o modelo de negocio.

Para mejorar el rendimiento orgánico, de acuerdo con las recomendaciones de la consultora, todos los bancos deberían enfocarse en mejorar su gestión de riesgos, elevar su productividad y aumentar sus ingresos. Lo anterior, partiendo del desarrollo de talento y de la incorporación de infraestructura avanzada de análisis de datos.

“Los bancos necesitan renovar su enfoque en la gestión de riesgos, especialmente los nuevos riesgos de un mundo cada vez más digital. La analítica avanzada y la inteligencia artificial ya están produciendo herramientas de riesgo nuevas y altamente efectivas; los bancos deberían adoptarlos y construir otros nuevos”.

Distribución

Los expertos de McKinsey aseguran que existen cuatro tipos de bancos hoy en día: 20% se compone de bancos líderes, 25% lo integran bancos estables, 20% son bancos rezagados (aquellos que son más débiles que sus competidores, y 35% lo integran empresas que llama “bancos problemáticos”, con condiciones de mercado difíciles.

