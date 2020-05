Washington. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retirará del Tratado de Cielos Abiertos que permite verificar los movimientos militares de los Estados firmantes, acusando a Rusia de violar el pacto.

Este es el tercer acuerdo de control de armas del que Trump decide retirar al país desde el inicio de su gobierno, tras la salida del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán y la denuncia del tratado INF sobre misiles terrestres de mediano alcance.

“Rusia no respetó el tratado”, dijo Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca.

“Mientras ellos no lo respeten, nosotros nos vamos a retirar”, afirmó el mandatario confirmando una información adelantada por el diario The New York Times.

El Tratado de Cielos Abiertos, que entró en vigor en el 2002, permite que los 34 países firmantes sobrevuelen sus territorios respectivos, tomar fotografías de las instalaciones y actividades militares y recabar información.

Moscú responde

“La retirada de Estados Unidos de ese tratado significa no solamente un golpe a las bases de la seguridad europea sino también a los instrumentos de la seguridad militar existentes”, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Alexandre Grouchko, citado por las agencias de prensa locales.

El funcionario ruso también afirmó que esto afecta a “los intereses esenciales de seguridad de los propios aliados de Estados Unidos. No es un tratado bilateral, sino multilateral. Y una decisión tan brusca afectará a los intereses de todos los participantes, sin excepción”, agregó.