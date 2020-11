Integridad, responsabilidad y enfoque social son algunas de las capacidades que han demostrado los ganadores de este año, las cuales les han conducido a obtener logros excepcionales que son reconocidos por la comunidad financiera representada en el IMEF.

Diego Gaxiola Cuevas fue el ganador entre cinco finalistas que representaban a las empresas que facturaron durante 2019 más de 15,000 millones de pesos y Mauricio Vaca Tavera entre los cinco finalistas en la categoría de facturación de entre 1,500 y 15,000 millones de pesos.

¡Diego Gaxiola Cuevas, CFO Grupo Bimbo, es el #CFOdelAñoIMEF 2020 en la categoría de empresas con facturación mayor a 15,000 MDP en 2019! ¡Felicidades! pic.twitter.com/quMWFtBbDY — IMEF Oficial (@IMEFOficial) October 29, 2020

Víctor Coalla Acha, director de Large Corporates para México en HSBC, institución patrocinadora del evento, destacó el talento, profesionalismo y liderazgo de todos los finalistas al enaltecer su desempeño el cual, señaló, hace crecer a sus empresas y, por ende, contribuye al desarrollo de México.

Destacó que la función del CFO ha adquirido mayor relevancia en la “nueva normalidad” ya que exige trabajo conjunto y comunicación, y el CFO contribuye al ser partícipe de las decisiones de la empresa y estar más interrelacionado con todas las áreas de esta. Víctor Coalla Acha reiteró el compromiso de la alianza HSBC-IMEF de construir relaciones de largo plazo entre las empresas para apoyar el crecimiento del país.

Por su parte, Ángel García-Lascurain Valero, presidente nacional del IMEF, comentó que la misión del IMEF va en línea con un riguroso análisis de mejores prácticas financieras e hizo un especial reconocimiento a los CFO por su impacto transversal en las empresas, desde el punto de vista estratégico, ya que han enfrentado desde 2019 una creciente y adversa contracción económica, acciones que los convierten en los pilares de la futura recuperación.

Formación y logros

Diego Gaxiola Cuevas / CFO Grupo Bimbo

Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana–Newport University. Tiene una Maestría en Finanzas por la Universidad Anáhuac. En la Harvard University cursó el Programa Ejecutivo de Negociación. Desde 2017 es Director Global de Finanzas y Administración de Grupo Bimbo donde es responsable de todos los aspectos financieros, legales, fiscales y de control de las diversas operaciones de la compañía, así como de proveer liderazgo y coordinación en las actividades financieras, contables y de control, planeación financiera y fiscal, legales y relaciones con inversionistas. También fue CFO de Alsea, G-Media e Industria Cogeneradora, entre otros cargos.

Entre sus logros destaca la operación de liability managment del vencimiento del bono 2020, a través de la emisión de un bono a 30 años (144-A) por 600 millones de dólares, donde se obtuvieron beneficios del programa ZBB (Zero Based Budgeting) por más de 150 millones de dólares, así como la implementación de la metodología para la evaluación de proyectos de inversión (Capex) por más de 700 millones de dólares.

Mauricio Vaca Tavera / CFO Cinépolis

Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por la MIT Sloan School of Management. Es CFO de Cinépolis desde 2006, compañía en la que es responsable del clúster de crecimiento, liderar el desarrollo de instrumentos financieros para alimentar el crecimiento de la empresa en los mercados nacionales e internacionales, además de supervisar y coordinar el proceso de Gobierno Corporativo de la compañía, entre otras funciones. Ha sido profesor de Finanzas Corporativas en la Universidad Iberoamericana y asesor financiero para varias empresas. Se desempeñó como CFO en Corporación Mexicana de Impresión, PMI Construction Group y BCBA Impulse, entre otros cargos e instituciones. Entre sus logros, está contribuir para mantener a doble dígito la rentabilidad y el crecimiento de Cinépolis, niveles de apalancamiento mínimos en los balances vs. empresas del sector, así como generar economías de escala y hacer países rentables a doble dígito una vez realizado el take over, por ejemplo, en España con EBITDA duplicado en cuatro años de operación.