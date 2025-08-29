Yucatán ofrece certeza y alianzas estratégicas a inversionistas norteamericanos

En reunión con líderes empresariales en la Ciudad de México, se destacó la estrategia integral de desarrollo encabezada por el Gobernador Joaquín Díaz Mena, que fortalece la competitividad y posiciona al estado como referente de inversión en la región.

En representación del Gobernador Joaquín Díaz Mena, el titular de la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez, sostuvo un encuentro con empresarios norteamericanos en la Casa de Yucatán en México, donde presentó las ventajas competitivas del estado para la atracción de inversiones en el marco de la 100 Summit México-Estados Unidos.

Durante la reunión, realizada en las oficinas de la Representación del Gobierno de Yucatán en CDMX, expuso que la entidad ofrece seguridad, estabilidad política, certeza jurídica y ubicación estratégica, condiciones que consolidan a Yucatán como el destino de inversión más atractivo del sureste del país.

Acompañado del subsecretario de Inversión, Comercio e Industria de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), Roger Góngora García, el funcionario estatal destacó bajo el liderazgo del Gobernador, se ha emprendido el Renacimiento Maya, una estrategia integral de desarrollo que impulsa la competitividad de la entidad y la posiciona como referente en México y América Latina.

Como ejemplo, mencionó la modernización del Puerto de Altura de Progreso, con una inversión superior a 650 millones de dólares, que ampliará en 80 hectáreas las plataformas logísticas y lo consolidará como uno de los seis puertos estratégicos del país.

Asimismo, reiteró que, además de la infraestructura e incentivos, lo que distingue a Yucatán es el compromiso con las alianzas de largo plazo. “Invertir en Yucatán no es solo elegir un lugar de negocios: es ganar un aliado estratégico comprometido con su crecimiento y éxito”, señaló.

Al dirigirse a líderes de sectores como energía, salud, minería, agricultura, aeroespacial, tecnología, manufactura, consultoría y telecomunicaciones, López Martínez enfatizó que la colaboración con inversionistas internacionales permitirá fortalecer la competitividad de Norteamérica en el escenario global.

“El futuro de la integración económica de Norteamérica tiene un nombre: Yucatán. Y ese futuro empieza con las alianzas que construyamos hoy”, concluyó.

En este contexto, el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, resaltó que Yucatán se distingue como el estado más seguro de Latinoamérica y un destino confiable para la inversión.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobernador Joaquín Díaz Mena, cuyo trabajo conjunto impulsa a la entidad hacia los primeros lugares de desarrollo.

Finalmente, reafirmó que la administración del Gobernador Joaquín Díaz Mena mantiene un compromiso claro: convertir a Yucatán en el estado más amigable con los negocios de México, mediante políticas públicas, infraestructura y proyectos estratégicos que generen certeza y éxito para las y los inversionistas.