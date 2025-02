Vuelos de EU no son ilegales; son bajo un protocolo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si la declaración de los cárteles como terroristas significa acciones extraterritoriales de Estados Unidos, México no lo acepta.

“Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en los Estados Unidos: el lavado de dinero en los Estados Unidos y los propios grupos delictivos que se mueven en Estados Unidos que hacen que haya esta venta de la droga, está muy bien. Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía”, dijo en conferencia.

Y añadió que, “entonces, por eso es colaboración, coordinación sin subordinación, sin intervencionismo, sin injerencismo”.

Vuelos de drones

Sheinbaum indicó, por otra parte, que la información de medios estadounidenses sobre vuelos de drones del gobierno de Estados Unidos en territorio nacional pretende vulnerar la soberanía de México, pero que no tiene miedo a su homólogo norteamericano Donald Trump.

“No nos van a debilitar. Primero, porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio; no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada”, respondió a pregunta específica sobre los referidos vuelos que, aseguró, no son ilegales porque forman parte de un protocolo, que no es nuevo.

“No hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación en donde se comparte la información, siempre en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre EU y México en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía”, dijo.

La información interesada de medios de Estados Unidos, dijo en referencia a The New York Times y CNN, se difunde “porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional; jamás. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno son uno solo. Aquí no hay divorcio y nosotros no mentimos nunca”.

Desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina diaria y a pregunta específica sobre si tiene miedo a Trump, respondió que “¡no!".