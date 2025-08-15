Violencia digital, reto para representación de mujeres

La violencia política digital de género se ha convertido en uno de los principales retos para la representación de las mujeres en diversos países, y que se profundiza ante un contexto histórico democrático complejo, expusieron expertas y activistas internacionales ante el INE.

Este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), presentaron el proyecto “Fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral para la protección de la democracia en América Latina, desafío: Violencia política digital de género”.

Cabe destacar que este foro forma parte de una sentencia del Tribunal Electoral contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, luego de cometer violencia política en razón de género al exponer que tenía fotografías íntimas de diputadas del PRI, que presuntamente habían sido enviadas al pendiente de ese partido. Al INE, se le ordenó buscar a alguna organización para apoyar en el estudio de la violencia digital.

En este sentido, Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe IDEA Internacional, destacó que mientras que en México los datos del Inegi muestran que cerca del 20% de las usuarias de Internet manifestó haber experimentado alguna situación de ciberacoso, hay otros países que no cuentan con información que permita ir monitoreando la problemática.

No obstante, destacó que a “nivel regional hemos identificado el tema de la violencia política en contra de las mujeres en la esfera digital como uno de los nuevos grandes retos para la representación de las mujeres”.

Lo anterior tras destacar que IDEA ha venido constatando que van prácticamente nueve años de retrocesos democráticos a nivel mundial.

“En ese contexto hace 30 años en América Latina teníamos un régimen autoritario, hoy día tenemos cinco y el deterioro de muchas de las democracias, incluso democracias longevas e importantes a nivel global están teniendo retrocesos importantes”, dijo.

Ante esto, recomendó fortalecer la sensibilización y capacitación, la seguridad en línea, las estrategias de respuesta al acoso, la denuncia de conductas abusivas y las redes de apoyo para mujeres políticas.

Asimismo, advirtió que los medios de comunicación tradicionales amplifican la violencia política contra las mujeres en la esfera digital sin ninguna contención, ni mecanismo, ni principio de no causar daño adicional, por lo que los llamó a contrarrestarla y no promoverla.