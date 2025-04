Ven expertos táctica del PT para ganar espacios

El reciente conflicto y distanciamiento del Partido del Trabajo (PT) con Morena podría formar parte de las estrategias de negociación que suelen tener los partidos más pequeños cuando forman parte de una coalición tan hegemónica como es la 4T; no obstante, es poco probable que esto signifique rompimiento entre estos partidos, ya que ambos obtienen beneficios significativos por ir en coalición, señalan expertos en la materia.

Asimismo, coinciden que, por un lado, con sus aliados Morena obtiene los apoyos necesarios para que las reformas que se impulsan desde el Ejecutivo sean aprobadas sin contratiempos; mientras que en el PT se aprovechan de las simpatías que tienen la ciudadanía por Morena para crecer como partido.

“Los conflictos entre ambos partidos sí puede afectar los intereses y las necesidades de un partido hegemónico como lo es Morena, más que a los partidos chiquitos, que aunque sean sus aliados, pues tienen una dinámica y unas necesidades distintas desde el hecho de, por ejemplo, preservar el registro”, consideró el analista político José Antonio Crespo.

En este contexto, añadió que en caso de escalar el conflicto entre ambos partidos, en el menor de los casos lo que podría pasar es que el PT no vaya con algunas reformas que afecten sus interés, y entonces quizás no se logre su aprobación y Morena deba negociar. Mientras que consideró como lejana la posibilidad de que rompan alianza.

“Si el PT y Partido Verde no están de acuerdo en ciertas normas que les afecten, ahí sí Morena tiene que negociar y llegar a un acuerdo (…) y lo más grave que podría pasar, ya en una elección, no lo veo así ahorita, pero podría ocurrir, pues es que rompan la coalición si Morena toma medidas que afecten gravemente a esos partidos.

“Pero es el escenario extremo (…) y para que eso ocurra tendría que ser una cosa muy grave, es decir, que afecte mucho a esos dos partidos y que Morena no flexibilice su postura”, subrayó el experto.

Sin embargo, resalta que pese a que muchas veces se sienten agraviados, esos roces y esas inconformidades no son tan graves como para perder las ventajas que les da ser parte de la coalición gobernante.

“Si el saldo de seguir en la coalición sigue siendo positivo, como hasta ahora, pues aguantan, tratan de repeler, pero para que Morena trate de cambiar las cosas o de reaccionar (…) Pero si no logran corregir lo que quieren de todas maneras el estar como parte de la coalición les es más provechoso”, agregó.

Cambio de liderazgo

Por su parte, Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltó que aunque estos partidos son aliados tanto electorales como parlamentarios, también lo son en la toma de decisiones relevantes para el país, por lo que estos conflictos pueden ser producto de una inercia y un cambio de liderazgo presidencial.

“Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, su liderazgo era uno de los factores de unificación más importantes que había entre estos partidos (…) Y eso hace que ahora la gestión de la coalición dominante sea bastante más complicada (…) estamos viendo un enfriamiento de las relaciones entre el PT y Morena”, dijo.

Asimismo, consideró que aunque hay diferencias con Morena, y el PT y el Verde conocen la importancia de su veto, es decir, si ellos no van con las reformas constitucionales, estas no salen, se ve difícil que haya un rompimiento.

“Por lo menos en este momento (…) En el corto plazo, no veo como posibilidad que esas diferencias al interior de la coalición dominante se traduzcan en un rompimiento electoral significativo…son importantes las declaraciones, pero creo que en este momento, por lo menos, es mucho más una estrategia de chantaje y de negociación.

“Lo que están diciendo es que si quieren que se aprueben las reformas constitucionales y que esas decisiones importantes salgan, los tienen que tratar mejor (…) veo que hay algunas actitudes de mucha soberbia, de mucho menosprecio, de mucho de no cuidar a los aliados legislativos. Hay una falta de conciencia de que en este momento el PT y el Verde y la unidad al interior de Morena son condiciones indispensables para que se hagan reformas constitucionales”, subrayó.

Noroña afirma que tomará distancia de PT

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció que tomará distancia de su antiguo partido, el PT, luego de que este fin de semana fue abucheado durante su presentación en el Congreso Nacional de ese partido.

Lo anterior pese a que la dirigencia del Partido del Trabajo (PT), a cargo de Alberto Anaya Gutiérrez —quien fue reelecto con líder de partido por otros seis años— le ofreció una disculpa: “Lamentamos lo sucedido este sábado con el compañero senador Gerardo Fernández Noroña, tras las expresiones negativas de algunos compañeros hacia su persona…Noroña es y seguirá siendo nuestro amigo, compañero de causa, y siempre encontrará las puertas abiertas del PT. Nuestras más sentidas disculpas por este penoso incidente”, señaló en un comunicado.

No obstante, el presidente del Senado y ahora militante de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como injustas estas agresiones, al tiempo que acusó al presidente del PT de haberlo invitado para que fuera agraviado.

"Me invitaron para agraviarme y eso no se hace. No lo merezco, es injusto, porque tú no invitas a alguien para maltratarlo. Eso no se hace con un adversario, mucho menos con un compañero y mucho menos a alguien que le decía amigo". (Redacción)