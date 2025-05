Trolebús Chalco- Santa Marta: durante una semana se realizarán pruebas operativas; dan fecha para inauguración

La apertura de la Línea 11 del Trolebús que conectará Chalco, Estado de México, con Santa Marta Acatitla y Metro Constitución de 1917 en la Ciudad de México será el 18 de mayo y durante una semana se realizarán pruebas operativas.

Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido de pruebas preoperativas realizado este domingo junto a la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

“Es una obra innovadora, no hay ninguna obra como esa en ningún lugar del mundo; es decir, es un segundo piso donde no van vehículos, van trolebuses. Es una obra sustentable porque los trolebuses son eléctricos, no contaminan y además es muy rápida, porque en vez de hora y media, el recorrido va a ser de 40 minutos, obviamente dependiendo de dónde a dónde vamos”, resaltó.

La Presidenta aclaró que si bien hay seis estaciones todavía en proceso de construcción, tres de ellas debido a la creación de un colector de drenaje para evitar inundaciones, se tomó la decisión de abrir el trolebús elevado para mejorar el traslado de los habitantes tanto del Estado de México como de la Ciudad de México.

Foto: Especial

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que este proyecto representa el inicio de una visión de movilidad metropolitana que atiende las necesidades de la zona oriente del Valle de México.

“Este Trolebús Elevado tiene un sello. Primero, agradecer al Presidente López Obrador por haber destinado los recursos, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, que cuando fue jefa de Gobierno impulsó este modelo innovador de transporte en Iztapalapa”, señaló Brugada.

Además, subrayó que se trata de una obra construida con la colaboración de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y capitalino.

“Con el @GobiernoMX y con la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, trabajamos para transformar una de las más importantes zonas metropolitanas del país,” señaló la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

De acuerdo con información del Gobierno mexiquense, durante una semana se realizarán pruebas operativas y se abrirá al público el próximo 18 de mayo.

¿Qué estaciones abrirán y cuáles estarán pendientes?

Las nueve estaciones que estarán en operación son:

Santa Marta

Parque de la Mujer

Cuauhtémoc

Puente Rojo

Puente Blanco

Parque Tejones

José María Martínez

Amalinalco

Chalco Terminal

Estas estaciones permitirán una conectividad clave entre la alcaldía Iztapalapa y los municipios mexiquenses de Chalco, Valle de Chalco Solidaridad y La Paz.

Estaciones pendientes por obras

Hay tres estaciones que no estarán disponibles inicialmente debido a las obras del colector de lluvias en el tramo de Chalco:

Unión de Guadalupe

La Covadonga

Ejidal

Además, tres estaciones más siguen en proceso de construcción en el tramo elevado sobre la carretera México–Puebla:

Teotongo

La Virgen

Xico

Foto: Especial

Más detalles sobre el Trolebús Chalco- Santa Marta

La nueva Línea 11 del Trolebús Chalco- Santa Marta contará con unidades 100% eléctricas, con autonomía propia para completar la ruta de 18.5 kilómetros.

La obra conectará con las estaciones Santa Marta de la Línea A y Constitución de 1917 de la Línea 8, ambas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México y próximamente el trolebús llegará hasta la estación Mixcoac, al poniente de la capital.

El servicio estará disponible de las 04:30 a las 24:00 horas.

El recorrido completo se realiza en 33 minutos en su modalidad exprés y en 45 minutos en servicio ordinario.

Los trolebuses son completamente eléctricos, lo que significa que da servicio sin generar contaminación ambiental, ni auditiva, alcanzando velocidades de hasta 60 kilómetros por hora; tienen una autonomía de 75 kilómetros, permitiendo recorrer largas distancias sin necesidad de una recarga.

En la primera etapa operan 102 unidades nuevas, posteriormente el parque vehicular alcanzará 194 trolebuses; en esta etapa inicial atenderá una demanda de 120,000 pasajeros diarios, y en su etapa de maduración movilizará a 230,000 personas diariamente.

Las unidades miden 18 metros, están equipadas con WiFi gratuito, cámaras de seguridad conectadas al C5, señalización en lenguaje braille, espacio para silla de ruedas, área para animales de asistencia, portabultos y espacios preferentes para mujeres.