Transporte en el Edoméx es gratuito para personas con discapacidad y menores de 5 años; adultos mayores mantienen beneficios

El gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, mantendrá la gratuidad y los beneficios en el transporte público para personas con vulnerabilidad como niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

De acuerdo con la Gaceta del Gobierno, los niños menores de cinco años no pagarán pasaje y podrán ocupar un asiento, las personas con discapacidad también quedan exentas, en tanto el aumento de dos pesos no se aplicará a los adultos mayores.

Sin embargo, existen nuevas obligaciones para los concesionarios, quienes deberán cumplir con unidades limpias, seguras y con mantenimiento continuo, instalación de cámaras de videovigilancia, seguros vigentes, capacitación de operadores, exámenes toxicológicos y renovación del parque vehicular.

Por otro lado, no habrá cabio de tarifas en los transportes masivos Mexibús y Mexicable, donde se cuenta con un programa de gratuidad y libre transbordo, el cual ha logrado que en poco más de un año, se realizaran 36 millones de viajes gratuitos para los usuarios.

Gracias a esta medida que arrancó el 1 de julio de 2024, el servicio es gratuito para los adultos mayores, personas con discapacidad y niños menores de cinco años; además los trasbordos entre ambos sistemas de transporte son libres, por lo que no se paga un costo adicional.