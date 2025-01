Times refrenda hallazgos de reportaje sobre fentanilo

Nuevamente el gobierno federal descalificó el reportaje de The New York Times que muestra la confección de fentanilo en México y revela que los grupos criminales pagan a personas por probar la droga.

La química analista Juana Peñaloza Ibarra, de la Secretaría de Marina, afirmó en la conferencia presidencial que derivado de un análisis de la información expuesta en el reportaje denominado “Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa”, publicado el 29 de diciembre pasado, no hay “elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo”.

“Respecto a lo mencionado por los supuestos ‘cocineros’ sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo, por parte del Ejército mexicano, horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada”, indicó.

En respuesta el Times reiteró que “sigue respaldando todos los aspectos de nuestros informes sobre la producción de fentanilo en México, para lo que nuestras periodistas reportaron —con gran riesgo personal— el alcance y las operaciones de estas instalaciones. Si bien peligrosa, la síntesis de fentanilo ilícito en México bajo condiciones improvisadas similares a las vistas por el Times está bien establecida”.