Ternium analiza agua vertida por planta en el río Atoyac tras clausura de la Profepa

La siderúrgica Ternium dijo este miércoles que el agua residual de una planta de la compañía en Puebla no es contaminante, pero es analizada por laboratorios externos, en respuesta a la clausura de la descarga del vertido anunciada por la Profepa.

La Profepa informó el lunes que impuso una "clausura total temporal" de la descarga de aguas residuales al río Atoyac desde la instalación de la unidad mexicana de Ternium en el estado de Puebla, como resultado de una inspección en diciembre donde certificó el "incumplimiento de normativa ambiental".

"La descarga de nuestra planta es analizada por laboratorios externos acreditados, no es contaminante y no es (en un) afluente del río Atoyac", afirmó la empresa en un comunicado. "La planta no está clausurada, solo se clausuró la descarga. Salvo esta situación, la planta opera con normalidad", precisó Ternium.

Según la agencia medioambiental, la medida forma parte del proceso de saneamiento de ese río, mientras que la compañía señaló que en la visita, "la autoridad solo encontró inconsistencias en la denominación de la empresa titular de los títulos/permisos".

Ternium, controlada por el grupo de capitales argentino Techint, con sede en Luxemburgo, detalló que había pedido regularizar desde hace meses esas inconsistencias, pero "dada la sobrecarga de trabajo de la Conagua aún estaba pendiente su emisión".

La compañía es el productor de acero plano líder en Latinoamérica, con más de 12.4 millones de toneladas anuales de acero terminado y con plantas operativas en México, Brasil, Argentina, Colombia, el sur de los Estados Unidos y Centroamérica, según su página web.