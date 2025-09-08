Suprema Corte presenta su nueva imagen institucional con símbolos de inclusión y justicia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó este lunes su nueva imagen institucional, en la que destaca la incorporación del bastón de mando como emblema central. El rediseño, según el Tribunal, representa un cambio de época y busca transmitir los valores de pluralidad, inclusión, cercanía y respeto a la diversidad cultural de México.

Bastón de mando: símbolo central

El bastón de mando, elemento cultural y espiritual de los pueblos originarios, se integra como nuevo símbolo institucional en reconocimiento a la autoridad legítima y al deber de servir con justicia.

Este emblema se suma a los ya tradicionales de la Corte, como el águila libertaria, la balanza, la rama de olivo, la hoja de laurel, el pergamino y la espada, que mantienen su lugar dentro del logotipo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación renovó su identidad visual con un logotipo que incorpora el bastón de mando, símbolo de los pueblos originarios, para reflejar pluralidad.Suprema Corte de Justicia de la Nación

Justicia inclusiva y cercana

La SCJN explicó que la nueva identidad visual refleja la pluriculturalidad del país y busca integrar a sectores históricamente excluidos. Además, subrayó que el rediseño proyecta un compromiso con el respeto al medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Con esta renovación, la Corte afirma consolidarse como un Tribunal Constitucional “al servicio de la sociedad”, con una justicia accesible, con credibilidad y cercana al pueblo de México.