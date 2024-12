Supervisan Mara Lezama y el Director General del IMSS-Bienestar necesidades del Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”

Visita a las y los pacientes a quienes refrenda su compromiso de continuar brindando servicios de salud de calidad y calidez humana.

Se supervisaron las condiciones de infraestructura, necesidades del personal de salud, abasto de insumos, material de curación y medicamentos de todos los hospitales del IMSS-Bienestar.

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el Director General del IMSS Bienestar, Dr. Alejandro Svarch Pérez, realizaron una visita sorpresa al Hospital General de Cancún "Jesús Kumate Rodríguez" para conocer las necesidades y mejorar la calidad de los servicios médicos que se brindan.

Cercana a la gente como caracteriza a la gobernadora Mara Lezama, visitó a las y los pacientes del nosocomio a quienes dijo que: “Hoy estamos aquí con el representante del Gobierno Federal que encabeza la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para conocer sus necesidades y los requerimientos del hospital para brindarles servicios de mejor calidad” dijo.

Mara Lezama acompañada del secretario de Salud en el estado, Flavio Carlos Rosado; del Coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Quintana Roo, Moisés Toledo Pensamiento; del director del Hospital General de Cancún "Jesús Kumate Rodríguez" Miguel García Albarrán, saludó también al personal médico, de enfermería y administrativos a quienes agradeció la labor que realizan en beneficio de la salud de las y los quintanarroenses.

Durante el recorrido, se supervisaron: áreas de observación en urgencias, área de choque, hemodinamia, quirófano, comedores, las condiciones de infraestructura, necesidades del personal de salud, abasto de insumos, material de curación y medicamentos, con el objetivo de identificar las áreas de oportunidad y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la población como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

La gobernadora Mara Lezama destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el IMSS Bienestar, afirmando que: "La salud es un derecho humano fundamental y, a través de esta colaboración interinstitucional, estamos redoblando esfuerzos para garantizar que las y los quintanarroenses reciban atención médica digna, oportuna y de calidad como caracteriza a este gobierno humanista con corazón feminista”.

“En este gobierno las promesas se cumplen no mentimos no robamos y no traicionamos al pueblo, por eso estamos hoy aquí” recalcó la titular del Ejecutivo estatal.

Por su parte, el Dr. Alejandro Svarch subrayó el compromiso del IMSS-Bienestar de priorizar las necesidades de las comunidades, fortaleciendo la capacidad operativa de los hospitales y garantizando el acceso equitativo a los servicios de salud.

Tras la supervisión, las autoridades locales y federales sostuvieron una reunión de trabajo en la que se delinearon estrategias conjuntas para atender las necesidades identificadas, reafirmando su compromiso con la transformación del sistema de salud en Quintana Roo.

Durante la reunión acordaron temas sobre el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); durante el primer trimestre del próximo año contar con recursos para atender a los subrogados en todo el estado, donde el año pasado se erogaron más de 9 millones de pesos; así como atención a las situaciones climáticas; atender áreas de estratégicas del hospital como son el de choque, electromedicina y biomédico, manera prioritaria.

También se abordaron temas para garantizar todos los servicios médicos integrales de gastroenterología que incluye endoscopía y colonoscopia.

En temas laborales acordaron que en la quincena 24 se pagará un estímulo pendiente; también pago del Día de Reyes que se les estará depositado el 3 de enero; también sobre el pago de suplencias de enfermeras y doctores, se les pague según se categoría.

El Gobierno del Estado y el IMSS-Bienestar continuarán trabajando de la mano para consolidar un sistema de salud más eficiente, incluyente y orientado al bienestar de las y los quintanarroenses.