Suman 4 mil 959 jornadas de pacificación en municipios

El trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno ha permitido realizar cuatro mil 959 Jornadas por la Paz, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en su rubro de Atención a las Causas que Generan la Violencia, reportó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal expuso los avances de este plan en los municipios más conflictivos o de mayor incidencia delictiva, donde ya suman tres millones 454 mil atenciones a dos millones 240 mil personas.

“Como lo ha señalado nuestra Presidenta: Vamos bien y vamos a ir mejor. Seguiremos trabajando en beneficio de todas y todos”, subrayó.

Afirmó que con la convicción de que las causas que originan la violencia se atienden en el territorio, las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales fortalecen el trabajo permanente en las comunidades.

La secretaria Rodríguez explicó que con la estrategia de atención se fomentan actividades deportivas para contribuir al desarrollo de la juventud, interacción social, integración en sus comunidades y su salud física y mental.

En el mes de agosto, dijo, 33 mil 177 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país conformaron equipos de futbol que compitieron en 144 torneos.

Además, mediante la instalación de 296 Ferias de Paz, dependencias de los tres órdenes de gobierno acercaron a la población programas, trámites, servicios, actividades lúdicas, culturales y deportivas.

La ciudadanía participó, también, en la integración de 280 Comités de Paz, desde los cuales se han recuperado 278 espacios, e impulsado otros planes en favor del bienestar común.

“Cada vez más personas se incorporan a proyectos comunitarios para embellecer sus colonias o barrios, apropiarse de estos y realizar actividades culturales, deportivas, artísticas o de esparcimiento”, añadió.

Con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), apuntó, se iniciaron 15 obras comunitarias en Salamanca, Celaya y León, en Guanajuato; en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en Cajeme, Sonora.

Asimismo, en el mes de agosto, con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se efectuaron 113 ferias de empleo en todo el país. Con entusiasmo, 33 mil 522 personas jóvenes recibieron la oferta laboral de la iniciativa privada e instituciones públicas, como la Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal.

La secretaria Rodríguez refirió que para saber las necesidades de las familias, de sus integrantes y la comunidad, personal del Gobierno federal continúa con las visitas casa por casa. A la fecha se ha llegado a más de 167 mil 300 personas.

Mencionó que el Tianguis del Bienestar se mantiene vigente. En la actualidad ha beneficiado, con la entrega de enseres domésticos, tela, ropa y artículos de primera necesidad nuevos y gratuitos, a más de 48 mil familias, de 19 municipios, en Guerrero y Oaxaca.

El programa lo coordina la Secretaría de Gobernación en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría del Bienestar; además de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Asimismo, la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se ha desarrollado en 29 entidades. Con el apoyo de la Defensa y la Iglesia católica se han canjeado, en los atrios, de manera voluntaria y anónima, 5 mil 890 armas de fuego, de las cuales mil 760 fueron largas, 3 mil 492 cortas, 638 granadas, así como cartuchos y cargadores.

Desde ayer lunes, se instaló un módulo de intercambio en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

La titular de la Secretaría de Gobernación comentó que en dichos espacios también se promueve la cultura de paz y la resolución de conflictos, a través del diálogo entre niñas, niños y adolescentes con el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos. A la fecha se han canjeado más de cinco mil.