SMN pronostica fuertes lluvias en Baja California Sur ante el paso de la tormenta tropical Mario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes en la peninsula de Baja California para este lunes y martes debido a las bandas nubosas de la tormenta tropical Mario.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en un comunicado que en la costa occidental de esa entidad también se prevé viento de 20 a 30 kilómetros (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura.

El SMN reportó que a las 15:00 horas (tiemp local) de este 15 de septiembre, el centro de la tormenta tropical Mario se localizaba aproximadamente a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

Se estima que el martes los efectos de la tormenta tropical Mario comiencen a disminuir gradualmente, mientras se debilita y se aleja de territorio nacional.

En tanto para el resto de la región norte, como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango también se pronostican lluvias para la tarde de este lunes, debido al monzón mexicano "aunado a divergencia".

El SMN también pronosticó chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las zonas sur, centro y norte del territorio mexicano debido a la presencia de un canal de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica, aunado "al paso de la onda tropical número 32, que se desplazará sobre el sur y centro del territorio".

"Otro canal de baja presión sobre el noreste de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dicha región", reportó el organismo.