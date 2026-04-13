Sistema por cable, solución integral que disminuye costos, emisiones y tiempos de traslado

⁠El impacto ambiental se reduce al mínimo: de 752 árboles trasplantados, solo 97 serán intervenidos.

El sistema se integrará con RUTA y bicicletas públicas en una sola tarjeta física y digital. El costo de operación será de 105 millones.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Sistema de Transporte por Cable reducirá emisiones contaminantes al operar con energía eléctrica, con una disminución de hasta 300 por ciento en dióxido de carbono, y facilitará el traslado de las familias poblanas. Su costo de operación anual será de 105 millones de pesos y, a partir del segundo año, alcanzará la autosuficiencia financiera, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Indicó que el sistema facilitará la movilidad de las y los poblanos, sin afectar y dañar el medio ambiente, contrario al sistema RUTA, con cuatro líneas, que registra un gasto de operación cercano a mil millones de pesos anuales.

Aseguró que ningún árbol será talado, debido a que derivado de diversos estudios del Gobierno Estatal, pasaron de 752 árboles para trasplantar a 97 ejemplares, ubicados en terminales como el CIS, Parque Juárez, Parque Ecológico, Xonaca, las Torres de las cuatro líneas, Parque Biblioteca y el Cerro de Amalucan.

Armenta Mier enfatizó en que es un sistema integral de movilidad no una ruta de transporte, ya que se busca que las y los poblanos aprovechen su tiempo, cuiden su salud y protejan su integridad. Una solución apegada a los objetivos del milenio de la Agenda 2030 y a lo establecido en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, señaló que el impacto ambiental del proyecto se mantiene en un nivel muy bajo, el moderado está estimado entre 100 y 500 árboles. Precisó que la implementación del proyecto está sustentado en estudios de factibilidad, como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), orientado a garantizar una movilidad segura, eficiente, incluyente y con bajas emisiones contaminantes.

Agregó que los beneficios ambientales son menos toneladas de dióxido de carbono, por ejemplo, un solo vehículo de RUTA genera 242 toneladas de dióxido de carbono, mientras que el Sistema por Cable con las más de 300 cabinas generará 48.2 toneladas al año. Con relación a los tiempos y costos, García Parra señaló que la tarifa preliminar podría ser de máximo 12 pesos y estará integrada a RUTA y al Sistema Estatal de Bicicletas con una sola tarjeta física y virtual, será gratuito para adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños de primaria.

El proyecto final contempla cuatro líneas: CIS–Parque Juárez, Parque Juárez–Xonaca, Xonaca–Cerro Amalucan y Parque Biblioteca–Unidad Deportiva. Tendrá una capacidad instalada de entre mil y dos mil 500 pasajeros por hora, con nueve estaciones y hasta 383 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una, a lo largo de 13.61 kilómetros y con 87 torres. El proyecto se encuentra en etapa de ejecución de estudios, mientras que el inicio de las obras dependerá de la obtención de los trámites y licencias correspondientes ante las autoridades competentes.

Cabe destacar que en 2026 se registran en promedio 4.4 millones de viajes diarios en RUTA, transporte convencional y plataformas de taxi; para 2030 la cifra superará los 5 millones. El parque vehicular asciende a 1.5 millones de unidades y llegará a 2.2 millones. El transporte público realiza más de 23 mil 900 recorridos y alcanzará casi 27 mil. La población de la zona metropolitana crecerá de 2 a casi 3 millones de habitantes.