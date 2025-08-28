Sinaloa, entre los 10 estados con menor desempleo y mayores ingresos de México: Inegi

•⁠ ⁠La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que durante el segundo trimestre de 2025, la entidad registró menores niveles de desempleo e informalidad respecto a la media nacional, ingresos semanales superiores y crecimiento en la población ocupada.

Culiacán, Sinaloa, 28 de agosto de 2025.- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática (INEGI), muestra que Sinaloa se mantiene entre los estados con mejores resultados laborales del país, ya que durante el segundo trimestre de 2025, la entidad presentó niveles de desempleo por debajo del promedio nacional, ingresos semanales superiores, crecimiento en la población ocupada y menor informalidad que la media del país, informó la Secretaría de Economía de Sinaloa.

De abril a junio, la tasa de desocupación en Sinaloa fue de 2.2%, frente al 2.7% registrado a nivel nacional, ubicando a la entidad entre los diez estados con menor desempleo. La población económicamente activa alcanzó 1 millón 481 mil 895 personas, de las cuales 32 mil 823 se encontraban desocupadas.

El ingreso semanal promedio de los trabajadores sinaloenses fue de $3,498, superior a los $2,767 de la media nacional, situando a Sinaloa entre los seis estados con mayores ingresos promedio.

La población ocupada en Sinaloa creció en 141,178 personas respecto a octubre de 2021, lo que representa un aumento del 10.8% y coloca al estado como el sexto con mayor crecimiento a nivel nacional; en el caso de las mujeres, el incremento fue de 88,555 trabajadoras, equivalente a un 17.1%, con lo que Sinaloa se ubica en el quinto lugar nacional en generación de empleo femenino.

En cuanto a informalidad laboral, el 46.6% de los trabajadores en Sinaloa se encuentran en esta condición, cifra inferior al 54.8% del promedio nacional, ubicando al estado entre los 13 con menor proporción de empleo informal.

La ENOE es la principal fuente de información sobre el mercado laboral en México y ofrece un panorama integral sobre empleo, desempleo, ingresos y formalidad laboral. En este ejercicio, los datos muestran que Sinaloa mantiene niveles de ocupación e ingresos superiores a la media nacional, con una incorporación creciente de mujeres al empleo y una proporción de informalidad menor que la registrada en el resto del país.